BANCUL ZILEI | Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani

Bancul zilei. Se spunea că, într-un sat din țară, trăia un țăran de 150 de ani cu nevasta lui. Acolo, s-au dus ziariștii, pentru a afla cum au reușit să atingă această vârstă. Surprinderea a fost mare pentru toți, iar bancul vă va aduce zâmbetul pe buze! Spor la râs, dragi cititori!

Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani cu soția lui. Se duc ziariștii să-l vadă și mare le e surpriza când dau peste un om în putere.

– Cum ai reușit, bade, să te menții așa de bine?

– Revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, politica! Ce-ai mâncat, ce-ai băut?

– Păi, revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, astea! Câte femei ai avut, câți copii ai făcut, ce-ai mâncat, ce-ai băut?

– Revoluția victorioasă din 1989…

– Ăsta e sonat! Hai să-l lăsăm să zică ce vrea!

– Revoluția victorioasă din 1989 a adus la noi în primărie un idiot care mi-a greșit data nașterii cu 100 de ani!

Bancul zilei. Barul, țăranul și radioul de vânzare

Un țăran intră într-un bar de oraș cu un radio în mână, și doi tipi au hotărât să-i dea câte o băutură ca să-l convingă să dea radioul gratis. Merg lângă țăran și îl întreabă:

– Bună ziua, pot să vă comand ceva de băut?

– Desigur, mulțumesc băiete!

După ce țăranul a băut o halbă de bere, băieții îl întreabă:

– Cu cât vindeți radioul, nene?

– Cu 50 de lei.

Ăștia doi se gândesc să mai scadă prețul și îi mai aduc o bere.

– Cu cât vindeți radioul?

– Să fie 30 de lei!

– Acum cu cât îl vindeți? – îl întreabă tipii după ce i-au dat țuică.

– Îl dau pe 10 lei!

– Acum, pe cât îl dați? – întreabă, aducându-i vodcă.

– Am plănuit să vând radioul ca să am bani pentru băutură, dar cum am băut pe gratis, mai bine plec acasă.

