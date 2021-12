Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Mesajul transmis de un soț, răas singur acasă, a devenit viral.

”Când soția mea a plecat, am fost trist, supărat și singur. De atunci, mi-am luat un câine, am cumpărat o motocicletă nouă, mi-am tras-o cu două femei, am fumat și am băut din greu….

O să fie foarte supărată când se va întoarce de la muncă…”, este bancul zilei.