BANCUL ZILEI | „Am pierdut toți banii și dorm ca un copil”

Bancul zilei. Un bărbat a pierdut la bursă o sumă mare de bani. A doua zi, o persoană cunoscută intră în discuție cu el și îl întreabă dacă e bine, după ce s-a „scuturat” de monetar. Dialogul stârnește amuzamentul! Spor la râs!

Un jucător la bursă pierduse mulți bani într-o zi. A doua zi, un cunoscut îl întreabă:

– Am aflat că ai pierdut mulți bani ieri. Ești ok? Cum te descurci?

– Sunt foarte bine. Am dormit aseară ca un bebeluș.

– Da? Cum adică?!

– Mă trezeam din două în două ore și plângeam…

Bancul zilei. Tipul care participă la Vreau să fiu milionar

La emisiunea Vreau să fiu milionar, unui tânăr i se spune: Ai 500.000 de dolari. Pentru a-ţi dubla suma, trebuie să răspunzi la întrebarea:

Care pasăre nu stă în cuibul ei? a. rândunica, b. barza, c. cucul, d. bufniţa.

Pentru a răspunde, poţi să întrebi un prieten.

Disperat că niciun prieten nu-i răspunde, o sună pe iubita lui, care era, să spunem aşa, un pic cam blonduţă.

Răspunde c (cucul), devine milionar şi îşi scoate iubita la un restaurant de lux.

– De unde ai ştiut răspunsul?

– Vai, dragule, cum aşa… Toată lumea ştie, cucul nu are cuib, locuieşte în… ceas!

Bogătașa care ajunge la medic, înțepată de viespe

O doamnă, foarte, foarte fiţoasă, care locuia într-un cartier de lux, merge cu un Porsche Cayenne la medicul său. Intră în biroul medicului şi strigă:

– Doctore, e groaznic, am fost înţepată de o viespe.

– Haideţi doamnă, calm, spune medicul, probabil nu e mare lucru…

– Dar doctore, tu nu-ţi dai seama, este extrem de … cum să spun … este îngrozitor de jenant, ştii…

– Dacă mi-aţi spune întâi unde aţi fost muşcată?

– Aaaa, asta nu! În niciun caz!

– Dar sunt doctor, puteţi să-mi spuneţi!

– Nu, pentru că trataţi toate prietenele mele şi dacă ar afla viaţa mea socială ar fi distrusă…

– Dar eu respect secretul profesional, nu voi spune nimănui, ziceţi!

Atunci doamna se apropie de doctor, se asigură că nu mai e nimeni în cameră şi-i şopteşte:

– Într-un magazin cu reduceri, de la periferie…