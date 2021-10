Bancul zilei | ”Aseară am ieșit cu fata dumneavoastră și vreau să îmi cer scuze”

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Iată cum a reușit un tânăr să-l cucerească iremediabil pe tatăl fetei pe care o plăcea.

”-Bună dimineața, domnule Tănase! Aseară am ieșit cu fiica dumneavoastră și vreau să îmi cer scuze că nu a ajuns acasă la ora 22:30. Am întârziat pentru că am avut pană la mașină și mi-a luat ceva timp până am schimbat roata.

-Bună! Tu ești pârlitul ăla cu Renault Megane căruia i-am zis să nu o mai caute pe Anca sau ăla cu Opel Astra ruginit?

-Nu domnule. Eu am un Audi Q8.

-Nu-mi mai zice ”domnule”. Zi-mi ”tata-socru””, este bancul zilei.