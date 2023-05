BANCUL ZILEI | Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc care să vă însenineze ziua. Dacă vreți să râdeți cu gura până la urechi, atunci trebuie să vedeți cum a decurs vizita lui badea Gheorghe la medic. Discuția dintre ei te va face să râzi în hohote!

„Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți.

Intră în cabinet, o desface și-l îmbie pe acesta:

– Da serviți domn doctor, îs bune, îs bio, îs ecologice!

Și numai ce nu-i pune pe birou cârnați, caltaboși, jumări, slană, brânză…

– Pai bine mă Gheorghiță, cum să le iau pe toate astea fără bani?

– Nicio problemă, zice Gheorghe scoțând portofelul din buzunar… am adus și bani!”.

CITEȘTE ȘI: BANC | BULĂ O SUNĂ PE NEVASTĂ-SA: „BUBULINO, NU-ȚI MAI ASCUNDE AMANTUL ÎN CĂMARĂ!”

Pentru că știm că-ți plac bancurile cu Bulă, noi îți punem la dispoziție o discuție hilară dintre cel mai iubit personaj fictiv al comediei românești și soția lui.

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!

CITEȘTE ȘI: BANC | „DOMNULE AVOCAT, DACĂ VĂ PLĂTESC 1.000 DE EURO, ÎMI RĂSPUNDEȚI LA DOUĂ ÎNTREBĂRI?”

Bulă o întreabă pe Bubulina cu cine s-a mai iubit

– Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.

– Zi, Bubulino!

– Dar sincer!

– Sincer, Bubulino!

– Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?

– Pe Maria..

– Doar atât?! Fii sincer.

– .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.

– Bulă, să știi că sunt geloasă!

– Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții, la hotel

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții. Bubulina stătea în pat, într-o ținută sexy, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră. Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!

– Stai, Bubulino, că vin acum!

Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:

– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Stai, că vin acum, ce te grăbești așa?

Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:

– Bă, Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:

– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!