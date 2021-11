BANCUL ZILEI | Bună frumoaso, am văzut că...

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Dialog pe whatsapp:

– Bună, frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup de facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei, dar tu ești cea mai frumoasă, eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

– Bună ziua, domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei, eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți!

Ieri m-am dus cu amanta la un hotel și, la intrare, văd parcată mașina socrului meu. Mi-a pierit tot cheful și, bineînțeles, dacă mă vedea aveam probleme.

I-am explicat amantei că azi este imposibil și a plecat supărată. De nervi, i-am rupt ambele oglinzi și am plecat acasă. A două zi m-am dus să-l văd și să râd de el că nu mai are oglinzi la mașină.

– Ce-i cu ține, te văd parcă supărat ?

– Cum dracu` să nu fiu, ieri i-am împrumutat mașina lu` nevastă-ta și mi-a adus-o înapoi fără oglinzi.

