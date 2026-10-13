BANCUL ZILEI | „Când ai de gând să te căsătorești?”

Bancurile sunt o modalitate simplă și amuzantă de a aduce veselie în rutina zilnică. Acestea ne binedispun și ne ajută să uităm pentru câteva momente de grijile cotidiene. CANCAN.RO a selectat mai multe glume care îți te vor face să râzi cu gura până la urechi.

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăieşti singură?

– Nu sunt singură. Am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…

– Dar, totuşi, aceste animale nu pot ține locul unui soţ.

– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Alte bancuri haioase

– Doctore, fratele meu e bolnav rău de tot! Îşi închipuie că ar fi pasăre.

– Şi cum se manifestă asta, mai exact?

– Păi , cum să vă spun… să zicem că nu ar fi indicat să vă parcaţi maşina sub copacul din faţa casei noastre…

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună.

Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină.

După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro.

Ce zici, ne combinăm?

-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.

-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Bulă își cumpără un Lamborghini…

La trei zile după aceea, il duce la uzină, cu motorul făcut praf. Mașina fiind in garanție, firma ii dă alta în loc.

După alte trei zile Bulă vine iar cu motorul făcut praf.

Cei de la uzina ii mai dau o mașină însă trimit un asistent să-l spioneze pe Bulă, ca să vadă ce face de îi fărâmă motorul.

Bula iese cu mașina din uzina și incepe: prima, a doua, a patra, a cincea, a sașea si apoi privește R-ul de la marșalier și zice:

– Si, acum, rachetă…

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