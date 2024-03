BANCUL ZILEI | Ce se întâmplă în Vamă.. rămâne în Vamă

Bancul zilei. Vă mai încântăm cu un alt banc la fel de savuros. De data aceasta, în prim-plan avem o locație, și anume Vama Veche. Discuția se poartă între doi prieteni, pe Messenger, și va stârni amuzamentul. Pentru că… ce se întâmplă în Vamă, rămâne în Vamă!

Dicuție între doi prieteni, pe o aplicație de socializare.

– Salut, Claudiu. Nu știu cum să-ți zic, că nu vreau să te superi pe mine.

– Ce s-a întâmplat?

– Aseară în Vamă, m-am sărutat cu sora ta pe plajă.

– Bă, ești prost? Eu n-am soră.

– Păi, atunci cine era gagica aia brunetă cu blugi mulați și geacă de piele?

– Ăla e vărul meu Costică.

Bancul zilei. Concediul în Vama Veche

Un sondaj pe stradă, în sezonul estival:

– Fiţi amabil! Unde aţi petrecut ultimele concedii? În ţară sau în străinătate?

– Acum doi ani am fost la Vama Veche…

– Şi aţi fost mulţumit de condiţii?

– Nu prea. După două zile au intrat nişte derbedei peste noi în cort. M-au bătut, mi-au furat camera foto şi au profitat şi de nevastă-mea.

– Oh, ce tragedie !

– Da, şi anul trecut am fost tot acolo şi am păţit la fel.

– Îmi pare rău! Anul acesta unde intentionaţi să mergeţi?

– Păi tot la Vama Veche, că acolo vrea nevastă-mea…

