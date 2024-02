BANCUL ZILEI | „Ce ți-a zis soția când te-a prins cu vecina?”

Pentru a începe ziua corespunzător, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Râzi cu lacrimi când și vezi în ce situația ajunge un bărbat care a fost prins că a „călcat strâmb”.

-Ce ți-a zis soția când te-a prins cu vecina?

-A nimic. Oricum dinții din față trebuiau scoși.

Alte bancuri amuzante

”Nu te mai suport, ai amante peste tot”

– Nu te mai suport, ai amante peste tot!

– Iarta-ma, iubito! Asa sunt eu, imprastiat…

Un tip intră într-un magazin să cumpere un cadou de Crăciun

Un tip intră într-un magazin să cumpere un cadou de Crăciun. Vânzătoarea îl întreabă:

– E pentru soție sau doriți ceva mai scump?

Ion și Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviației

Ion şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în fiecare an Ion era tentat să se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată primea acelaşi răspuns de la Maria:

– Ion, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.

S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Ion a decis:

– Marie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă.

– Ion, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.

Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere:

– Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ de unul. Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi nici un ban.

De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, coborâri aproape de sol … nici un sunet, întoarceri … nici un sunet, răsuciri … nici un sunet.

După aterizare, pilotul se întoarce către Ion și îi spune:

– Sunteţi tari, dom’le, nici un sunet, am rămas impresionat …

Ion, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne:

– Eu … am vrut să zic ceva când a căzut Maria din elicopter, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de lei.