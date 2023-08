BANCUL ZILEI | „Ce zice la mine în horoscop?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, cea mai tare glumă! Vezi ce îi spune o femeie iubitului ei că îi scrie în horoscop. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„-Ce faci puiuț?

-Citeam horoscopul.

-Ce zice la mine?

-Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele.

-Și la tine ce zice?

-La mine zice că dacă nu dai cu aspiratorul şi nu speli vasele, eu o să dorm singură în dormitor şi tu pe canapea în salon.

-Cu ce detergent zice că trebuiesc spălate vasele?”

Bancuri alese

Iubita pleacă singură în Franța

„O femeie de afaceri trebuie să plece două săptămâni în Franța, într-o călătorie.

Soțul ei o conduce la aeroport și după ce o însoțește până la terminal, o sărută, o îmbrățișează și îi spune:

– Drum bun, draga mea. Ai grijă de tine.

– Mulțumesc. Ce vrei să îți aduc din Franța?

– O gagică franțuzoaică, răspunde soțul zâmbind.

Femeia nu spune nimic, trece prin terminal și dispare în mulțimea de oameni.

După două săptămâni, la întoarcere, soțul o așteaptă la aeroport.

– Bine ai revenit! Cum a fost călătoria?

– A fost foarte frumos în Franța.

– Dar cadoul mi l-ai adus? întreabă pe un ton de glumă.

– Sigur că da. Răspunde femeia cu un mare zâmbet pe față.

– Și unde este?

– Aici cu mine, acum trebuie să așteptăm nouă luni ca să vedem dacă este fată”.

Prinsă la înșelat cu vecinul

„O femeie este prinsă de bărbatul ei în timp ce îl înșela cu un vecin.

Foarte revoltată, femeia strigă la soț:

– Este doar vina ta că am ajuns în situația asta!

– Eu, ce vină am eu? Muncesc de dimineață până seara și încerc să îți fac toate poftele, și tu…

– Dacă munceai mai mult nu mai eram săraci și nu se ajungea aici!

Bărbatul contrariat:

– Ce legătură are sărăcia cu înșelatul?

– Vai dragule, când a venit omul la noi în casă și am văzut că nu am cu ce să îl servesc a trebuit să fac ceva!”.

Înșelat de 3 ori de soție

„– Dragă, m-ai înşelat vreodată? întreabă soţul.

– Ei, lasă tu astfel de întrebări! Ştii bine că nu!

– Hai tu, spune! Promit că nu voi zice nimic!

– Bine! De trei ori!

– Când?

– Îţi aminteşti când am cumpărat maşina? Te-a chemat directorul băncii şi ţi-a acordat împrumut. Pe termen lung, dobândă mică…

– Asta nu a fost înşelat, dragă! A fost pentru casă! Bun! A doua oară?

– Operaţia ta pe cord deschis, by-pass-uri. Directorul spitalului te-a operat, ai fost tratat ca un VIP. De ce crezi?

– Eşti un înger! Asta a fost un sacrificiu din partea ta! Sfânta mea! Şi a treia?

– Aaa, asta a fost când ai vrut să fii administrator de bloc şi îţi mai trebuia 35 de voturi!”

