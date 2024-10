BANCUL ZILEI | „Costele, azi îmi sărbătoresc nunta de tablă”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei! Așadar, luați-vă pauză un moment și bucurați-vă de această glumă savuroasă, cu două personaje principale geniale. Spor la citit!

Doi bețivi discută:

– Auzi, Costele, azi îmi sărbătoresc nunta de tablă!

Ce sărbătoare mai e și asta? întreabă Costel.

– Se împlinesc 5 ani de când nevastă-mea îmi dă să mănânc numai conserve.

Banc bonus: Taximetristul negociator

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, trebuie s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…

Banc bonus: Un fermier merge la barul local

Un fermier merge la barul local şi se aşează pe singurul scaun liber, lângă o femeie. Comandă o sticlă de şampanie iar femeia de lângă el spune:

– Ce interesant, și eu am comandat tot șampanie.

– Ce coincidență, spune fermierul. E o zi specială pentru mine şi am vrut să sărbătoresc.

– Şi pentru mine e o zi specială, spune femeia. Şi eu sunt aici să sărbătoresc.

– Ce coincidenţă, spune fermierul. În timp ce ciocnesc paharele, el o întreabă pe femeie:

– Tu ce sărbătoreşti?

– Soţul meu şi cu mine am tot încercat să avem copii ani de zile, iar astăzi, ginecologul mi-a spus că sunt însărcinată.

– Ce coincidenţă – spune bărbatul – eu sunt crescător de păsări şi timp de mulţi ani de zile găinile mele făceau ouă infertile iar acum toate au făcut ouă fertile.

– Oh, dar asta e minunat, spune femeia. Ce ai făcut pentru ca găinile tale să devină fertile?

– Am schimbat cocoşul – răspunde omul.

– Ce coincidenţă, răspunde femeia zâmbind!

