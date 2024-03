BANCUL ZILEI | „Cum să nu îți dai seama?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți înseninează ziua cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, îți dorim să ai spor și voie bună!

-Cum să nu îți dai seama că soțul tău era mort în casă de 12 zile?

-Păi el de fel nu prea vorbea.

-Hai că înțeleg că nu prea vorbea dar nu mirosea?

-Eeee, el nici nu prea se spăla.

Problemă intimă

Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea să-l schimbați.

– Dar abia ce vi l-am pus săptămâna trecută!

– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.

– Este din de aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă.

– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

Discuție între mire și mireasă după prima noapte petrecută împreună

În prima seară petrecută împreună, mirele îi spune miresei:

– După cum am constatat, nu sunt primul!

– După cum am constatat și eu, zice mireasa, nu vei fi ultimul…

Descrie dragostea pe care mi-o porți

– Iubitule, descrie dragostea pe care mi-o porți.

– E ca şi cum aş număra stelele.

– Oaauu!… Adică infinită?

– Nu, pierdere de vreme.

”Aseară, nevastă-mea a lăsat un bileţel pe frigider”

Aseară, nevastă-mea a lăsat un bileţel pe frigider: ”Nu mai merge, nu mai suport! Plec la mama!”

Am deschis frigiderul.

Lumina dinăuntru s-a aprins, iar berea era rece ca gheaţa.

Nu pricep ce naiba voia nevastă-mea să spună, frigiderul funcţiona excelent!