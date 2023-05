BANCUL ZILEI | Discuție între doi lei bătrâni

Nu trebuie să treacă nicio zi în care să nu râdeți. Așa cum v-am obișnuit, CANCAN.RO vă descrețește frunțile la final de săptămână cu un banc savuros. De această dată vă amuzăm cu discuția dintre doi lei bătrâni aflați la grădina zoologică, care-și împărtășesc experiențele de viață.

Bancul zilei vă aduce în prim plan discuția amuzantă dintre doi lei bătrâni de la o grădină zoologică. Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt cum a fost găsit atunci când a evadat în urmă cu mulți ani. Continuarea este de excepție!

(NU RATA: Cele mai tari bancuri de pe vremea lui Ceaușescu. Erau supranumite „glume de 2/3”. Cine le spunea lua doi ani de pușcărie și cine le propaga era trimis 3 ani în spatele gratiilor)

Bancul zilei vă face să râdeți cu lacrimi

Redăm discuția amuzantă dintre cei doi lei:

Doi lei bătrâni, în cușcă, la grădina zoologică.

– Se zice că în tinerețe ai evadat…

– Da, am evadat și am ajuns la primărie. Stăteam ascuns și mâncam zilnic un funcționar și nimeni nu observa că cineva lipsește…

– Și atunci, cum te-au găsit?

– Într-o zi mi s-a făcut poftă și am mâncat femeia de servici. Toată lumea a observat lipsa ei și așa au dat de mine!

Ion și Maria te fac să zâmbești de fiecare dată

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…

(VEZI ȘI: BANC | Un ardelean făcea autostopul spre Cluj-Napoca, alături de vaca lui)