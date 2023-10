BANCUL ZILEI | „Gheo, să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat”

Bancul zilei. Gheorge e pe patul de spital și își așteaptă soția. În cele din urmă, apare și ea, pregătită să îi povestească ce a pățit pe drum, în taxi. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul! Spor la râs, dragi cititori!

Gheorghe, pe patul de spital, o aștepta pe nevastă-sa. Într-un târziu apare și ea.

– Gheo, să îți povestesc ce mi s-a întâmplat. Am urcat în taxi și pe drum mi-am adus aminte că am uitat portofelul.

– Și te-ai întors?

– Nu, ar fi durat prea mult, dar taximetristul a spus că nu e problemă, că o să ne descurcăm. La un moment dat, a tras pe dreapta și mi-a spus: „Ce alegi, îmi cânți un cântec sau…?”

– Ce obraznic, iubito… Și ce cântec i-ai cântat?

– Păi, mă, Gheo, tu pe patul de spital și eu să am chef de cântat?

Farmacistul și ucenicul

Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte, ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centurii, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi….

Două tipe în tramvai

Două prietene înghesuite în ultimul vagon de la tramvai, îngrămădite de mulțimea de călători, ajung până la urmă să stea față-n față, fără posibilitate de răsucire.

Una din ele îi spune celeilalte:

– Cum e tipul din spatele meu?

– Tânăr!

– Asta o simt! Dar cum arată?