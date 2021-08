BANCUL ZILEI | Într-un avion ce mergea de la Paris la New York are loc un mare scandal la Business Class

Bancul zilei. Astăzi vă încântăm cu un banc cu blonde și piloți de avion!

Într-un avion ce mergea de la Paris la New York are loc un mare scandal la Business Class.

Căpitanul o trimite pe stewardesă să vadă ce se întâmplă. Vine înapoi și îi spune că o blondă are bilet la Economic Class, dar s-a mutat la Business Class și nu vrea să plece. Căpitanul îl trimite pe primul ofițer să o convingă să plece, dar și acesta dă greș. La fel și mecanicul șef.

Enervat, căpitanul se scoală și spune:

– Mă duc eu, sunt căsătorit de 11 ani cu o blondă, mă voi descurca.

Se duce, îi șoptește ceva la ureche blondei, iar aceasta, fără nici un cuvânt, se ridică și merge la locul ei. Toți sunt entuziasmați, iar stewardesa îl întreabă ce i-a spus.

– Simplu, i-am spus că Bussiness Clas nu merge la New York.

Sursă foto: pixabay