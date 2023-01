BANCUL ZILEI | Ion merge la psihiatru: „Doctore, am o trilemă!”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă pune la dispoziție unul dintre cele mai bune bancuri ale zilei. Cu siguranță vei râde cu lacrimi!

Ion merge la psihiatru și îi spune:

-Domnule doctor, am o mare trilemă!

-Poftim? Vrei să spui dilemă.

-Nu, nu! Eu am o trilemă.

-Te ascult.

Bărbatul povestește:

-Acum ceva timp, l-am împrumutat pe Vasile cu 10.000 de euro. Timpul a trecut și am decis că este timpul să merg să îmi înapoieze banii. Când am ajuns la el acasă, am fost întâmpinat de o blondă superbă. Din vorbă în vorbă, am ajuns să fac dragoste cu blonda. Între timp, se întoarce Vasile acasă și când ne vede, îmi dă o mamă de bătaie mai ceva ca în filme.

Doctorul grăbit:

-Domnule, hai să ne grăbim puțin. Care este trilema?

-A doua zi am fost iarăși, și am pățit la fel. De două săptămâni merg în fiecare zi acolo, și am început să am trilema: Eu de ce merg acolo? Să-mi iau banii, să fac dragoste cu blonda sau să-mi iau bătaie de la Vasile?