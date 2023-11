BANCUL ZILEI | „Iubito, de ce te machiezi noaptea?”

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO îți prezintă un banc amuzant încă de la primele ore ale dimineții. Discuția hilară a unui cuplu, în toiul nopții, a stârnit multe hohote de râs. Ce a putut să-i spună un bărbat iubitei lui? Răspunsul ei te va lăsa mască!

Iată gluma:

„Iubito, de ce te machiezi noaptea?

Ca să mă recunoască telefonul.”

CITEȘTE ȘI: BANC | „FRATE, DE CÂTE ORI TE ÎNTÂLNESC, PORȚI ACELEAȘI HAINE”

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „VREAU SĂ ADOPT O PISICĂ DE RASĂ PURĂ”

Alte bancuri amuzante

În fiecare zi îți punem la dispoziție cele mai amuzante bancuri, pentru o zi plină de zâmbete. În continuare, îți prezentăm alte discuții hilare din cupluri, care te vor face să râzi cu lacrimi. Ești pregătit? Hai să dăm drumul distracției.

– Dragă, hai să facem economii.

– Bine, dar cum?

– Învaţă să găteşti şi dă afară bucătăreasa.

– Foarte bine. Atunci învaţă să faci dragoste şi dăm afară şi şoferul.

În prima seară petrecută împreună, mirele îi spune miresei:

– După cum am constatat, nu sunt primul!

– După cum am constatat și eu, zice mireasa, nu vei fi ultimul…

Important pentru soții:

Vrei să slăbești cu 20 kg, să-ți dispară ridurile sau să-ți mărești sânii? Și totul în 5 minute? Cumpăra-i soțului o sticlă de vodka!

– Ce ai, fato, de ești așa supărată?

– Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.

– Nu am putut, că eram cu soțul. Dar n-am mai putut și i-am făcut scandal soțului, pentru că tocmai acolo s-a gândit să mă ducă. Dacă nu aveam copii, la faza asta divorțam.

Un cuplu celebră 50 de ani de căsnicie. Armonia și liniștea din familia lor erau celebre în tot orășelul, așa ca un reporter de hotăraște să realizeze un interviu.

-Cum se face ca de 50 de ani nu v-a văzut nimeni certându-va sau măcar ridicând tonul unul la altul?

-Secretul este la începutul căsniciei, în luna de miere. Ne-am hotărât să o petrecem la o cabană superbă pe creasta munților și am închiriat doi măgăruși pentru a ajunge acolo împreună cu bagajele noastre. La un moment dat, măgărușul soției mele s-a împiedicat și au căzut. Soția mea, deși se lovise, i-a spus animalului pe un ton calm „Prima dată”. Măgarul s-a ridicat si am continuat drumul. După un timp, s-a împiedicat din nou. Soția mea i-a spus, cu aceeași voce egala „A doua oară”. Ne-am continuat călătoria, măgarul s-a împiedicat a treia oara. Atunci soția mea a scos un revolver si a împuscat măgarul in cap. Am făcut criză de isterie. I-am spus că e nebună să procedeze așa de crud cu bietul animal, că trebuie să consulte un psihiatru. Soția mea s-a întors către mine, m-a privit în ochi și mi-a spus calm „Prima dată”. A fost prima și ultima dată când ne-am certat.