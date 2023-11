BANC | „Frate, de câte ori te întâlnesc, porți aceleași haine”

Este momentul amuzant al zilei! CANCAN.RO v-a pregătit un banc de excepție pentru a vă aduce zâmbetul pe buze. Gluma de astăzi este o discuție între doi bărbați. Deși, inițial, pare că sunt prieteni, răspunsul unuia dintre ei te va da pe spate. La asta chiar nu ai cum să te aștepți! Nu vă mai ținem în suspans și vă lăsăm să citiți conversația hilară. Spor la râs!

– Băi, frate, de câte ori te întâlnesc, porți aceleași haine. Tu nu te mai schimbi?

– Suflați, vă rog, în fiolă!

Mai multe bancuri cu polițiști

În continuare, vă lăsăm să citiți mai multe bancuri bune cu polițiști! Nu uitați să împărtășiți glumele noastre și cu cei apropiați pentru a le da o stare bună.

Un polițist oprește o mașină în trafic

Un agent de circulație oprește o mașină condusă de o doamnă în vârstă care rula cu viteză mică:

– Doamnă! Nu e bine să conduceți cu 20 km/h, fiindcă stânjeniți circulația!

– Dar eu doar am respectat limita de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limita de viteză, ci faptul că rulați pe Drumul Național nr. 21.

– Zău? Mulțumesc mult…

Agentul observă că pasagerii din mașină stau într-o liniște mormântală.

– Doamnă! De ce stau așa încremeniți pasagerii dumneavoastră?

– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe Drumul Național nr. 185.

Doi polițiști sunt în aeroport:

-Măi, eu nu pot să înțeleg cum poate un terorist să deturneze un avion așa de mare…

-Măi, tâmpitule, nu-l deturnează la sol, ci în aer sus, când se face mic de tot…

Discuție între un polițist și soția unei persoane decedate

– Si chiar nu v-ați dat seama că soțul dumneavoastră face un infarct?

– Nu… am rămas doar surprinsă ca după 25 de ani de căsnicie îmi spune „Doina, inima mea”‘.

Un automobilist este oprit de un polițist.

Agentul îi spune că a depășit limita de viteză, îi cere permisul și citește:

– Oh… domnul Lucian Blaga. Poftiți carnetul înapoi și vă rog să mă scuzați.

– Dar ce s-a întâmplat?

– Eh… mai citim și noi!