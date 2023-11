BANC | „Bulă, ai văzut vreodată un grup de femei să tacă?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh cu cel mai iubit personaj al glumelor românești. Vezi în ce situație hilară ajunge, de această dată, Bulă. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„- Bulă, ai văzut vreodată un grup de femei să tacă ?

– Da. O singură dată !

– Când ?

– Când au fost întrebate care dintre ele este cea mai bătrână !”

Bancuri alese

Bulă are nevoie de ajutor

„– Bulă, am nevoie de ajutorul tău. Dar te rog să nu spui nimănui.

– Ce s-a întâmplat, Ștrulă, cu ce pot să te ajut?!

– Sunt în belea, frate. Am pierdut tot salariul la păcănele. Poți să mă ajuți cu 3.000 de lei? Ți-i dau luna viitoare, la salariu? Dar să nu spui la nimeni, că nu vreau să mă fac de râs.

– Stai liniștit, Ștrulă. Bani nu am să-ți dau, dar îți promit că nu o să spui nimănui”

Bula și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

„Bulă:

– Ștrulă băiete, am un plan bun, iar tu faci ce fac și eu.

Ștrulă:

– Bine mă!

Bulă trece granița noaptea și vameșii îi auziră.

– Stop, cine-i acolo?!

– Miau, miau, miau…!!!

– A, e doar o mâță.

– Văzuși, Ștrulă, ce trebuie să faci.

– Da!

Ștrulă trece granița și vameșii:

– Stop cine-i acolo!??

– Încă o pisică!”

Bulă găsește o grenadă

„Nu ştia ce e şi a băgat-o în gură.

Se întâlneşte cu Ştrulă şi Bulă îl întreabă pe el, poate e mai deştept.

Ştrulă îi cere grenada lui Bulă şi o băga şi el în gură.

Bulă vede cuiul şi îl trage.

Grenada explodează, făcându-i lui Ştrulă o gură până la urechi.

Bulă: Râzi tu, râzi, dar eu m-am speriat rău!”

Bula si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”

