BANCUL ZILEI | „Mărie, ești ca un nor!”

Este zi de weekend, așa că tot ce avem de făcut este să ne relaxăm. Iar pentru a aduce zâmbetul pe buze, am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria. Cei doi au o discuție hilară.

Ion către Maria:

– Marie, ești ca un nor.

Maria, cu zâmbetul pe buze:

– Alb și pufos?

– Nu, atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua!

Alte bancuri amuzante

Un cuplu, într-o discuție:

– Hai, dragă, te rog încearcă!

– Nu, nu vreau să o fac!

– De ce?

– Uită-te și tu cât de urât arată și pe deasupra mai și miroase…

– Hai că nu pățești nimic, măcar cu limba, închizi ochii, deschizi gura… și gata! Îți promit că după o să îți placă și nu o să te mai saturi de ea.

– Nu.. nu pot!

– Femeie, eu altă ciorbă de burtă nu mai fac!

Un domn trecut de prima tinerețe, dar cu portofelul gras, agață la bar o tânară frumoasă. După puțin timp, ajung în apartamentul domnișoarei. Până ce tânăra se “pregătește”, domnul vrea să pună un CD pentru atmosferă. Pe raft: Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.

– Vai, dragă, asemenea muzică asculți tu?!

– Ah, da, am uitat să vă spun că eu am absolvit Conservatorul. Domnul se lasă păgubaș cu muzica, dar vede cărțile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Puskin etc.

– Vai, dragă, asemenea cărți citești tu?!

– Ah, da, am omis să vă spun că am terminat și filologia.

– Păi, bine, fato, da’ damă de companie cum ai ajuns?!

– Ah, printr-un mare noroc!

Doi bărbați își caută soțiile la gară

Doi bărbaţi se întâlnesc în gară:

– Ce faci aici, mă?

– O caut pe nevastă-mea că am pierdut-o!

– Mă, ce coincidenţă, şi eu am pierdut-o pe a mea!

– Da’ cum arată a ta?

– E înaltă, roşcată, are sânii mari şi picioare lungi! Apropo, a ta cum arată?

– Las-o pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta!!!

