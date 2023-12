Bancul zilei! O femeie urâțică se plânge unui polițist că este urmărită de un tip. Discuția dintre cei doi s-a viralizat rapid și a provocat hohote de râs. Spor și voie bună!

O femeie urâțică se plânge unui polițist:

-Domnule polițist, tipul acela mă urmărește. Cred că e beat!

Polițistul o măsoară de sus până jos și îi spune:

-Aveți dreptate. Cu siguranță este beat.

Alte bancuri amuzante

Un polițist local așteaptă autobuzul

După ceva timp, mai apare și o femeie care avea un copil.

Trec 10 minute și copilul nerăbdător întreabă:

— Mama, de ce nu a venit autobuzul?

Femeia îi spune:

– Acum îl spală, să fie frumos!

Mai trec alte zece minute, autobuzul nu apare și copilul întreabă iar:

– De ce nu a venit? Nu au terminat de spălat?

– Ba da, dar acuma trebuie să îi umfle cauciucurile.

Copilul înțelege și peste alte zece minute întreabă iar:

– Acum ce s-a întâmplat de nu vine autobuzul? A trecut foarte mult timp de când așteptăm!

Femeia neștiind ce să mai inventeze îi spune:

– Acuma îl vopsesc ca să arate ca nou.

În acel moment polițistul local își aruncă șapca pe jos și începe să înjure:

Mama lor de idioți… acum s-au apucat să îl mai și vopsească?!

Un agent de circulație oprește o mașină condusă de o doamnă în vârstă

Un agent de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă care rula cu viteză mică:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii din mașină stau într-o linişte mormântală.

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 185.