Bancul zilei / O tinerică muncea într-un bordel fără ca cineva din familia ei să ştie

„O tinerică muncea într-un bordel fără ca cineva din familia ei să ştie de acest lucru. Totul în regulă, nimeni nu aflase nimic timp de un an despre activitatea fetei, până într-o zi în care poliţia făcuse o razie. Toate prostituatele din bordel au fost scoase în strada şi puse în rând pentru a fi verificate. Bunica tinerei trecea chiar atunci prin zonă şi imediat ce şi-a văzut nepoţica se duse ţintă spre ea: – Ce faci, nepoţică draga? De ce stai la coadă? – Păi, bunicuţo, ştii, am auzit că se dau portocale proaspete… – Serios dragă? Păi hai că stă şi bunicuţa cu tine, că aş mânca şi eu… Ajung politiştii şi la băbuţă. Se mira unu: – Doamnă, am trăit s-o văd şi pe asta…La vârsta dvs. mai puteţi? Băbuţa răspunse mândră: – îmi dau jos proteza şi le suuug!”

Alte bancuri haioase cu și despre prostituate

Un tip racolează o tipă. O plăteşte şi o duce acasă unde, în timp ce tipul făcea duşul de rigoare, tipa constată cu stupoare că e în aceea perioada a lunii… Ce mă fac? Am primit banii… tipul e chiar drăguţ… aş vrea şi eu… o să sting lumina… n-o să-şi dea seama şi când se va trezi eu voi fi de mult plecată. Zis şi făcut. După o noapte furtunoasă, plină de sex, tipul se trezeşte şi lângă el o baltă mare de sânge şi tipa nicăieri… – Am omorât-o! şi se duce să-şi verifice pistolul, acesta avea toate gloanţele… – Am tăiat-o cu cuţitul! verifică în bucătărie cuţitul, acesta fără urme de sânge… – Am tăiat-o cu lama! merge în baie, verifică aparatul de bărbierit… intact. Când ridică capul şi se vede în oglindă, strigă: – Am mâncat-o!

***

Doi prieteni discută: – Frate, s-a deschis în oraş un bordel beton… te duci, faci sex gratis şi la plecare îţi dau şi 100 de euro! – N-are cum mă… ai fost tu acolo şi ai văzut? – Nu, ştiu de la nevasta-mea… ea a fost!