BANCUL ZILEI | Rechinul ucigaș

Conversația hilară dintre doi tineri, despre un film cu un rechin ucigaș.

Iată gluma:

„- Salut, ce faci?

– Mă uit la un film.

– Ce film?

– Rechinul ucigaș!

– Și despre ce e vorba?

– Despre un cal care voia să ajungă scriitor”.

Alte bancuri amuzante

În continuare, vă arătăm alte glume care-l au drept protagonist pe un rechin.

Pleacă peştişorul de aur în vacanţă şi îi încredinţează toate treburile rechinului, spunându-i:

– Treaba e simplă, dacă te prinde vreunul îi îndeplineşti trei dorinţe şi gata!

După o săptămână se întoarce peştişorul şi-l întreabă pe rechin cum a fost.

– Eh, uite că m-a prins cineva, începe rechinul să povestească.

– Şi ce-ai făcut?, îl întreabă peştişorul.

– I-am spus că-i îndeplinesc trei dorinţe.

– Şi ce-ai mai făcut?

– L-am întrebat de prima dorinţă!

– Şi ce-a spus?

– Mi-a cerut un castel!

– Şi ce-ai făcut?

– I-am dat un castel.

– A doua dorinţă?

– Mi-a cerut femei.

– Şi ce-ai făcut?

– I-am dat femei.

– A treia?

– Mi-a cerut să aibă ştromeşeagul până la pământ.

– Şi ce-ai făcut?

– Păi, ce să fac? I-am mâncat picioarele…

Într-un magazin de animale:

– Aveți cumva de vânzare niște rechini mici?

Vânzătorul, mirat, răspunde că:

– Nu, dar la ce vă trebuie?

– Pai, știți, vreau să o învăț minte pe pisica mea, fiindcă e a cincea oară când îmi mănâncă peștișorul din acvariu.

– De ce rechinii nu atacă avocaţii?

– Din colegialitate.

Un vapor se scufundă în mijlocul oceanului.

Vin rechinii și mănâncă tot ce mișcă.

O singură tipă scapă.

Șeful rechinilor:

– Rechin Micky, du-te după fată!

Se-ntoarce rechin Micky asudat după o oră:

– Sefu’, permiteți sa raportez: fata înoată mai repede decât mine!

Șeful rechinilor:

– Rechin Picky, du-te după fată!

După două ore se întoarce rechin Picky, terminat de oboseală:

– Sefu’, permiteți sa raportez: fata înoată mai repede decât mine!

Șeful rechinilor:

– Rechin Bulă, du-te după fată!

După vreo opt ore se-ntoarce rechin Bulă plin de nervi, cu dinții tremurând:

– Sefu’, am înotat și-am înotat și când a fost gata s-o ajung, și-a dat rochia jos!

– Și?

– Și-a înotat și mai repede. Și m-am ambiționat, și m-am zbătut și când a fost gata s-o ajung, și-a dat sutienul jos!

– Și?

– Și-a înotat și mai repede! Și m-am enervat și-am dat din toate înotătoarele și când am fost gata s-o înșfac, si-a dat chiloții jos!

– Și?

– Și mi s-a trezit cârma și-am luat-o la dreapta…