BANCUL ZILEI | „Salut. Sunt amantul lu’ nevastă-ta”

Iată gluma:

-Salut. Sunt amantul lu` nevastă-ta.

– Și ce vrei?

– Ați plecat în concediu și m-ați uitat închis în șifonier. O tot sun, dar nu răspunde. Nu puteți veni măcar cu câteva zile mai devreme?

– Sună la 112, că are un amant și acolo. Te ajută el.

Bubulina vine acasă de la muncă și îl ia la goană pe Bulă

Bubulina ajunge acasă de la muncă, tunând și fulgerând:

– Bulă, m-ai înșelat cu vecina noastră!

– Care vecină, Bubulino?

– Vecina de la etajul 4!

– Cum poți să zici așa ceva?! Ai vreo dovadă?

– Da, am! Soțul ei poartă boxerii tăi!

Ce a găsit Bubulina în telefonul lui Bulă

Bubulina a găsit în telefonul lui Bulă un contact nou, numit „Amor gratis”. Nervoasă și plină de gelozie, sună imediat la acel număr. Surpriză? A început să sune telefonul ei.

-Dragă, m-ai înșelat vreodată? întreabă soțul.

-Ei, lasă tu astfel de întrebări! Știi bine că nu!

-Hai, tu, spune! Promit că nu voi zice nimic!

-Bine! De trei ori!

-Când?

-Îți amintești când am cumpărat mașina? Te-a chemat directorul băncii și ți-a dat împrumutul. Pe termen lung, dobândă mică…

-Asta nu a fost înșelat, dragă! A fost pentru casă! Bun! A doua oară?

-Operația ta pe cord deschis, by-pass-uri. Directorul spitalului te-a operat, ai fost tratat ca un VIP. De ce crezi?

-Ești un înger! Asta a fost un sacrificiu din partea ta! Sfânta mea! Și a treia?

-Aaa, asta a fost când ai vrut să fii administrator de bloc și îți mai trebuiau 35 de voturi!

Bubulina îl înșeală pe Bulă

Într-o seară, Bulă ajunge foc și pară acasă. Imediat cum intră pe ușă, își ceartă nevasta:

– Bubulino, am aflat că mă înșeli!

– Bulă, trebuie să recunosc că este adevărat, din păcate.

– Ok, apreciez sinceritatea. Dar o singură întrebare am. Dacă poți fi la fel de sinceră: Ce are el în plus față de mine?

– Of, dragul meu, Bulă. Vrei răspunsul în euro sau în centimetri?