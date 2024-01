BANC | Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru

Pentru o porție de râs în hohote, noi îți prezentăm în această dimineață un banc tare amuzant. Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru. Conversația hilară dintre cei doi amici. Ești pregătit/ă să dăm drumul distracției? Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma de astăzi:

Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru.

Se uită cei doi înmărmuriți, la care Bulă zice:

– Mamă, ce bună e extraterestra asta! Uite și tu ce picioare are, ce fund are, ce mișto poate să fie.

– Bulă, ești nebun?! Nu vezi că are sânii la spate?!

– Am văzut. Și e foarte bine. Știi de ce?

– De ce, Bulă?!

– Gândește-te ce mișto este când dansezi cu ea!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Ștrulă, probleme cu legea

Bulă și Ștrulă ajung la închisoare:

– Bulă, ce au făcut de te-au închis?

– Nimic grav. Am făcut cumpărăturile de Crăciun prea devreme.

– Cum așa?! Păi nu este nicio infracțiune.

– Ba da, Ștrulă. Pentru că le-am făcut înainte să se deschidă magazinul!

Bulă, întrebare capcană pentru Bubulina

Într-o dimineață înainte de a pleca la serviciu, Bulă o întreabă pe Bubulina:

-Draga mea nevastă, pot să te întreb ceva?

-Sigur, Bulă!

-Bubulino, când o să mănând și eu micul dejun în pat?

-Bulă, o să mănânci micul dejun în pat când o să fii în spital

Bulă, la angajare

– Bulă, Bulă!

– Da, mami!

– Angajează-te! De ce nu te angajezi? Ai 38 de ani, nu vrei să ai și tu banii tăi?

– Mami, știi foarte bine că eu nu sunt absolut deloc pretențios. Mă mulțumesc cu ai voștri!

Bulă si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!