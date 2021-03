Bancul zilei| Soțul pleacă la pescuit

O săptămână bună începe cu un banc bun. Așa că am pregătit pentru tine o mică poveste ce o să îți aducă zâmbetul pe buze. Situația este clasică: soțul pleacă la pescuit cu prietenii, iar când se întoarce acasă este luat la întrebări de către soție. Dialogul dintre cei doi o să îți stârnească hohote de râs.

– Dragă, am fost invitat să merg la pescuit în Canada cu seful meu și câțiva prieteni de-ai lui. Vom fi plecați pentru o săptămâna. Este o oportunitate pentru mine să obțin acea promovare pe care am așteptat-o, așa că ai putea să-mi împachetezi suficiente haine pentru o săptămâna, undița si trusa mea de pescuit? Vom pleca de la birou și voi trece în fugă până acasă să-mi iau lucrurile … Oh, te rog, pune în bagaj și noua mea pijama de mătase albastră.

Soției i s-a părut puțin dubios ce a auzit, dar, ca o șotie buna ce era, a făcut exact ce a rugat-o soțul ei. Weekendul următor soțul s-a întors puțin obosit dar, de altfel arătând bine. Soția l-a întâmpinat acasă și l-a întrebat dacă a prins mulți pești.

El a spus:

– Da! O mulțime de somoni și câțiva pești spada. Dar de ce nu mi-ai împachetat noua mea pijama de mătase bleu, așa cum te-am rugat?

Soția replică:

– Dar am făcut-o. Am pus-o în trusa ta de pescuit.

