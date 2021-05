Printre cele mai amuzante bancuri se numără cele cu Bulă, căci acestea sunt nemuritoare. Noi v-am pregătit astăzi un banc super-haios, care va stârni hohote de râs.

Bancul nostru de astăzi este numai bun pentru a stârni hohote de râs și pentru a începe o zi de marți în mod corespunzător. Iată bancul zilei:

Tată, pot să mă însor cu Andreea?

Nu, îmi pare rău, dar îți e soră.

Dar cu Alina?

Îmi pare rău, dar îți e soră.

Dar cu Elena?

Îmi pare rău, dar îți e soră.

Dar tu le-ai pus pe toate în pat???

Scuze, fiule…dar asta e, valurile tinereții.

Se duce Bulă la mă-sa:

Mamă, vreau să mă însor și nu pot, pentru că tata s-a culcat cu toate femeile din sat!

Însoară-te liniștit, că nici tu nu ești băiatul lui…

Alte bancuri haioase cu Bulă

Merge Bula la un magazin alimentar si intreaba:

– Buna ziua, fiti amabila, aveti paine?

– Da avem, de care doriti?

– Pai aveti mai multe feluri?

– Da, de azi, de ieri si de alaltaieri.

– Bineinteles ca doresc una de azi!

– Reveniti va rog peste 2 zile!

***

– Visez să fiu miliardar ca tatăl meu, zice Bulişor.

– Tatăl tău este miliardar?

– Nu! Şi el visează!

***

Se intalnesc Bula si cu Strula:

– Ce faci Bula, cum iti merge?

– Bine, am intrat in afaceri cu un cumnat. Am deschis un magazin.

– Da? Cu ce?

– Cu ranga!