BANCUL ZILEI | Țeapă la Parascheva

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că este momentul potrivit să citești câteva bancuri care te vor amuza pe cinste. Îți prezentăm cele mai tari glume din toate timpurile. Uită de griji și probleme, asta pentru că râsul joacă un rol important atunci când vine vorba de sănătate!

„Țeapa oribilă la Parascheva. Un român s-a rugat pentru bani și când a ajuns acasă a primit o ofertă de muncă”, acesta este bancul zilei.

”Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el:

-Nene, am văzut de unde ai ieșit!

-Măi, copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n-pace!

Puștiul îl urmărește până acasă:

-Acum știu și unde stai!

-Măi drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot. Da?

Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și când să-i pună preotul patratiful în cap, puștiul:

-Nene, acum știu și unde lucrezi!”

Citește și: BANC | „Bulă, nu te mai văd deloc cu bruneta aia cu care te întâlneai tot timpul”

Patru inși, unul de 30, unul de 40, unul de 50 și altul de 60 de ani se duc la pescuit. La un moment dat, pe malul celălalt al râului apar patru gagici superbe, care se dezbracă și se întind la plajă.

Cel de 30 de ani:

– Băieți, eu am terminat cu pescuitul, mă duc iute la fete.

Sare în apă și înoată până pe malul celălalt.

Cel de 40 de ani:

– Mă, de-aș avea o barcă, mai că m-aș duce și eu pe malu’ celălalt, la fete.

Cel de 50 de ani:

– Măi, da’ oare nu or veni ele încoace?

Cel de 60 de ani:

– Da’ ce dracu vă agitați atât, nu le vedeți și de aici?

Bulă la școală

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

„Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”