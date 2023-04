BANCUL ZILEI | Trei tipi merg la pescuit

O zi perfectă se cunoaște doar după ce alegi să citești un banc bun. Iată dialogul amuzant, dintre trei prieteni, după ce au mers la pescuit.

„Trei tipi merg la pescuit. Stând acolo pe baltă, mai prindeau câte ceva, mai povesteau. Unul zice:

-Bă, ce muncă de lămurire a trebuit să duc cu nevastă-mea ca să mă lase să vin la pescuit. Nu m-a lăsat până nu i-am promis că săptămâna asta zugrăvesc în toată casa.

Altul zice:

-Și eu am pățit la fel. Nici pe mine nu m-a lăsat nevastă-mea până nu i-am promis că săptămâna asta schimb gresia la baie.

Al treilea zice râzând:

-Mă, băieți, voi nu știți să puneți problema! Eu nu am pomenit nimic de pescuit. Aseară am pus alarma telefonului, pe vibrații, să mă trezească la 4:30 și am băgat telefonul în buzunar la pijama. Când m-a trezit, am luat-o în brațe pe nevastă-mea așaaa, la sentiment, și i-am șoptit la ureche:

„Nu pot să dorm și pace! Ce zici, facem o partidă de sex, sau plec la pescuit?” și ea mi-a zis: „Vezi, îmbracă-te gros, să nu răcești!”

CITEȘTE ȘI: BANC | „Ce amintiri aveți din comunism?”