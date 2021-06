Este ultima zi de weekend, așa că haideți să o încheiem așa cum se cuvine! V-am pregătit cel mai amuzant banc posibil, deci pregătiți-vă pentru o porție de râs copioasă!

Bancurile cu și despre prostituate sunt considerate a fi extrem de amuzante, așa că noi v-am pregătit astăzi unul pe cinste, iar dacă nu ne credeți pe cuvânt, vă invităm să-l savurați ca atare, în hohote de râs! Iată bancul zilei:

„Un şofer de TIR dormea în cabină când îi bate o prostituată la geam: – Nu vrei una mică, una învârtită sau o iepurească? Ăsta, chior de somn, zice: – Bine, cât ceri? – Păi nu mare lucru, du-te la magazinul ăla şi ia si ia şi tu o sticlă de vin. Se duce ăsta şi la întoarcere da de un camarad care tocmai îşi serbea ziua de nastere aşa că îi spune: – Ia tu sticla asta de vin şi vezi că e o paraşută la mine în cabină, du-te tu şi simte-te bine, hai la mulţi ani! Ia ăsta sticla, se duce în cabină şi începe să presteze la greu. La un moment dat, bate un poliţai la geam: – Bună seara! Ce faceţi aici? întraebă poliţistul luminând interiorul cabinei tirului cu lanterna. – Bine dom’le, uite i-o trag lu’ nevastă-mea… – Păi de unde ştiu eu că e nevasta dumneavoastră? – Îţi zic eu, că nici eu nu ştiam până n-ai aprins lanterna!”

Alta bancuri haioase cu prostituate

Soţia primarului se duce la toaleta publică. Cabinele fiind ocupate, ea aşteaptă să-i vină rândul. La un moment dat, apare o prostituată locală, căreia i se face imediat loc. Mânioasă, primăriţa se plânge şefului. Acesta, ridicând din umeri, răspunde: -Vă rog să fiţi întelegătoare! Pe dumneavoastră vă aşteaptă numai stimabilul nostru primar, pe ea, însă, tot oraşul.

***

Doua prostituate stăteau pe o bancă, în parc. – Dragă, cum faci tu de ai bani pe criza asta? – Dragă, eu vin în parc şi intru-n vorbă cu pensionarii. Aştia plătesc mai puţin, însă nu mai pot decât să mângâie şi să pupe. Scap repede şi pe criza asta sunt buni şi 10 lei. – Bravo, să ştii că e o idee bună, am s-o practic şi eu. După câteva zile se întâlnesc din nou şi fata noastră era supărată. – Ce ai, fată? – Am făcut cum ai spus, m-a luat pensionaru’, m-a dus acasă şi m-a rupt toată noaptea pe 10 lei. – Vai, dragă, am uitat un amănunt, întotdeauna uită-te la ciorapi! Dacă-i are kaki, e pensionat de la armată şi nu te băga, că ăştia ies de la 50 de ani, iar dar dacă îi are bleumarin e şi mai rău, aviatorii ies la pensie la 45!!