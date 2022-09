Bancul zilei | Un tip îți revine dintr-o comă profundă de 7 luni și își cheamă soția

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Un tip îşi revine dintr-o comă profundă de 7 luni.

În tot acest timp, soţia lui a stat zilnic lângă patul lui.

La câteva zile dupa ce şi-a revenit, îşi cheamă soţia:

–Draga mea, ai fost alături de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: când

am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; când afacerea mea a dat faliment, ai fost

lânga mine; când am fost împuşcat, ai stat alături de mine; când ne-am pierdut casa, ai

fost tot lânga mine; când sănătatea mea s-a şubrezit, m-ai sprijinit permanent. Ştii ceva?

–Ce să ştiu, dragul meu? întreabă ea zâmbitoare.

–Cred că îmi porţi ghinion!…

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

La ușa lui Bulă sună un neamț.

– Nu vă supărați, mă puteți găzdui și pe mine la noapte? Plătesc bine.

Bulă acceptă și îl culcă pe neamț în singurul pat pe care îl avea, între el și Bubulina.

A doua zi, neamțul plătește și pleacă.

– Mi se pare mie, sau neamțul s-a dat la tine azi-noapte?

– Așa e!

– Și tu n-ai zis nimic?

– Păi ce, eu știu nemțește?

VEZI ȘI: BANC | ”IUBITO, O SĂ ÎNTÂRZII UN PIC, SUNT CU MAMA”