BANCUL ZILEI | „Vin la tine să facem un duș în doi?”

-Vin la tine să facem un duș în doi?

-Vino, dar să știi că nu am apă caldă.

-Dar țuică ai?

-Doar nu vrei să facem duș cu țuică?!

-Nuuu! Doar că, ne trebuie ca să ne facem curaj să ne băgăm în pat așa nespălați.

Alte bancuri amuzante

Bancul cu Bulă și Ștrulă

– Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?

– Când, Ștrulă?

– Sâmbăta viitoare. Nu îți cer niciun dar. Un singur lucru te rog.

– Dacă nu ceri bani, vin sigur. Și poți să mă rogi orice.

– Orice?

– Absolut orice, Ștrulă!

– În cazul ăsta, te rog să vii la nuntă în calitate de ginere, că eu m-am răzgândit și nu știu cum să le spun.

Bancul cu soția, amantul și soțul

Soția se află în pat cu amantul, când intră soțul în casă val-vârtej. Fără să-l lase să spună ceva, soția îl întreabă pe bărbat:

– La ora asta se vine? La care bărbatul furios îi răspunde:

– Și ăsta cine e, nenorocito?

– Nu schimba subiectul.

Bancul cu Bulă

– Domnule doctor, am înnebunit, am înnebunit, am înnebunit!!!

– Stați, domnule Bulă, liniștiți-vă, totul va fi bine. Spuneți-mi ce s-a întâmplat.

– Aseară am fost la iubita mea.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu domnule doctor. Și ne-am iubit și ne-am sărutat și…

– Atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, domnule doctor, nu… Și a venit bărba-su și…

– Și ai înnebunit?

– Nu nene, nu, lasă-mă să povestesc! Și am fugit pe balcon.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, nu! Și mă țineam de balustradă, atârnam în jos și soțul femeii a venit cu ciocanul și mi-a dat peste fiecare deget.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, a venit cu fierul de călcat și mi-a dat peste fiecare degețel și…

– Atunci ai înnebunit?????

– Nu, domnule doctor, nu. A venit apoi cu apă fiartă și mi-a turnat în cap.

– Aoleo! Și atunci ai înnebunit, așa e?

– Nu! Am înnebunit când m-am uitat în jos.

– Și ce ai văzut, Bulă?

