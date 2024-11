Bancul de luni | Două fantome vor să sperie un bețiv

Râsul este foarte important în viața de zi cu zi, așa că nu uita să zâmbești și să te simți bine cu orice ocazie! Este luni, iar noi îți prezentăm câteva bancuri amuzante care te pot ajuta să uiți de griji și probleme. Iată cele mai tari glume din toate timpurile. Relaxează-te pentru câteva momente!

Două fantome în noaptea de Halloween doresc să-l sprie pe un bețiv. Se duce una dintre ele la el și îi spune:

-Dă-mi o țigară!

Omul îi dă și pleacă mai departe.

Văzând că nu s-a speriat, se duce iar la el.

-Dă-mi și un foc!..

Alte bancuri amuzante

Bulă a înnebunit

– Domnule doctor, am înnebunit, am înnebunit, am înnebunit!!!

– Stați, domnule Bulă, liniștiți-vă, totul va fi bine. Spuneți-mi ce s-a întâmplat.

– Aseară am fost la iubita mea.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu domnule doctor. Și ne-am iubit și ne-am sărutat și…

– Atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, domnule doctor, nu… Și a venit bărba-su și…

– Și ai înnebunit?

– Nu nene, nu, lasă-mă să povestesc! Și am fugit pe balcon.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, nu! Și mă țineam de balustradă, atârnam în jos și soțul femeii a venit cu ciocanul și mi-a dat peste fiecare deget.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, a venit cu fierul de călcat și mi-a dat peste fiecare degețel și…

– Atunci ai înnebunit?????

– Nu, domnule doctor, nu. A venit apoi cu apă fiartă și mi-a turnat în cap.

– Aoleo! Și atunci ai înnebunit, așa e?

– Nu! Am înnebunit când m-am uitat în jos.

– Și ce ai văzut, Bulă?

– Domnule doctor, am văzut că eram la parter.

Citește și: BANC | Bubulina îl prinde pe Bulă cu secretara în poală

Un șofer ajunge pe malul unui râu

Un șofer ajunge cu mașina pe malul unui râu și îl întreabă pe un polițist care pescuia dacă apa este adâncă. Acesta îi răspunde că nu, iar șoferul decide să intre cu mașina în râu. Cu toate acestea, mașina se scufundă, iar șoferul, neputând să-și salveze vehiculul, reușește cu greu să iasă din apă.

Furios, începe să țipe la polițist:

– Ai spus că apa este mică, și uite că era să mă înec!

– Pe onoarea mea, acum 10 minute era mică; au trecut niște rațe, și apa abia le ajungea până la piept!

Iepurașul intră într-o farmacie și spune:

– Bună ziua! Aveți morcovi? Farmacista se uită mirată și răspunde:

– Nu, noi nu vindem morcovi aici, asta e o farmacie.

A doua zi, iepurașul revine și întreabă din nou:

– Bună ziua! Aveți morcovi? Farmacista, un pic enervată, spune:

– Ți-am spus ieri că nu avem morcovi aici. Aici se vând medicamente, nu morcovi!

Ziua următoare, iepurașul intră iar în farmacie și întreabă:

– Bună ziua! Aveți morcovi? Farmacista, exasperată, îi spune:

– Ascultă aici, iepurașule! Dacă mai vii o dată să întrebi de morcovi, o să-ți bat urechile de raftul ăla până îți intră mințile în cap, ai înțeles?

Iepurașul se uită speriat, dă din cap și pleacă.

A doua zi, intră iar în farmacie și întreabă cu o voce tremurândă:

– Bună ziua! Aveți ciocan și cuie? Farmacista, uimită, zice:

– Nu. Iepurașul zâmbește și întreabă:

– Dar morcovi?