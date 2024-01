BANCUL ZILEI | „Vorbesc cu o gagică din Anglia și mi-a scris ‘You look like shit'”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit pentru voi un banc savuros. Nu trebuie să treacă vreo zi fără să râdeți cu gura până la urechi. Următoarea conversație dintre doi prieteni o să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la citit!

– Bă, nebunule, tu știi engleză?

– Un pic mai bine ca română.

– Ce înseamnă SHIT?

– Înseamnă taci, șșttt, de ce?

– Vorbesc cu o gagică din Anglia și mi-a scris așa YOU LOOK LIKE SHIT, știu că „you look” înseamnă „tu arăți”, dar „like shit”?

– „Like” adică „plăcut”. Pe Facebook, când îți place ceva, dai like și „shit” înseamnă „tăcut”. Deci tu arăți plăcut, dar tăcut.

– Ești sigur?

– Sigureișăn.

Dacă v-a plăcut bancul nostru, puteți să îl împărtășiți cu alte persoane pentru a le aduce și lor zâmbetul pe buze. Până la urmă, se spune că râsul este sănătos. În plus, am pregătit pentru voi și o selecție de bancuri bonus.

După noaptea dintre ani

De la Revelion, un tip se întorcea acasă pe trei cărări. L-a văzut un poliţist.

– Domnule, de-abia te ții pe picioare. Rău faci că bei aşa de mult!

– Nu… Fac rău că vreau să umblu…

Ora de istorie

La lecţia de istorie profesorul întrebă:

– În ce an a murit Napoleon?

– Nu-mi aduc aminte, zice elevul…

– Uite, o să încerc să te ajut. Napoleon a murit la şase ani după Waterloo….

– Dar eu nici nu ştiu când a murit Waterloo…

Doamna și steriletul din aur

Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea să-l schimbați.

– Dar abia ce vi l-am pus săptămâna trecută!

– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.

– Este din aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă.

– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

La porțile Raiului

În rai, sosește un preot, unde este întâmpinat de câțiva îngeri care îi oferă o primire politicoasă. La scurt timp după, sosește un șofer de autobuz beat. Intrarea lui este întâmpinată cu o mare sărbătoare, completată cu focuri de artificii și chiar și Dumnezeu însuși vine să-l întâmpine. Nedumerit, preotul se apropie de Dumnezeu și spune:

– Iartă-mă, Doamne, dar mi-am dedicat toată viața slujirii bisericii și numelui tău. De ce este primirea mea atât de modestă în comparație cu acest om?

Dumnezeu zâmbește și îi răspunde:

– Fiul meu, în timpul predicilor tale, lumea dormea. Cu toate acestea, când acest om conducea pe străzi, oamenii s-au rugat cu o ardoare mai mare ca niciodată.