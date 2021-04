Bara și Buzărnescu, învinse în prima zi de la Billie Jean King Cup!

În ziua precedentă au avut loc primele partide de la Billie Jean King Cup ale disputei dintre România și Italia. Din nefericire, “tricolorele” sunt conduse cu 0-2 după prima zi de meciuri!

Mihaela Buzărnescu și Irina Bara, învinse

Prima româncă ce a intrat în luptă a fost Irina Maria Bara, ce a întâlnit-o pe Elisabetta Cocciaretto. Disputa dintre acestea se anunța una echilibrată, ambele jucătoare aflându-se în afara topului 100. Însă, din nefericire, italianca s-a impus fără drept de apel, scor 6-1, 6-4.

În cel de-al doilea meci al zilei s-au înfruntat primele rachete ale celor două țări, Mihaela Buzărnescu și Martina Trevisan. La fel ca în primul duel, ambele jucătoare se află în afara topului 100. De această dată, duelul a fost câștigat de Trevisan după un adevărat “maraton”, scor 2-6, 6-2, 6-7 (5).

În urma eșecului, Mihaela Buzărnescu a declarat la “Așii tenisului” următoarele: „S-a jucat cap la cap, am luptat ambele, nu știu ce a lipsit, totul a fost la muchie de cuțit. Ea a avut noroc la două-trei mingi, care abia au intrat, iar eu am greșit alte mingi, care au ieșit afară doi-trei centrimetri. La mingea de meci a luptat bine, cu slice-uri, s-a apărat bine. Poate ar fi trebuit să lovesc agresiv, dar e greu în acele momente să gândești așa.

Am venit aici direct din Columbia, am muncit ca un câine astăzi. Am avut și niște dureri, nu mai pot îndoi picioarele, dar mă bucur că am tras atât de mine. Sunt extrem de dezamăgită că nu am adus punctul, am fost atât de aproape. Sunt dată peste cap cu fusul orar, am luat pastile să pot dormi. Nu e nimic pierdut, sperăm să avem o zi bună mâine. Se poate reveni de la 0-2, orice e posibil. Și Trevisan a dat semne de durere”.