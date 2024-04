Barbara Rush, cunoscută din filmul ,,It Came From Outer Space”, a murit! Fiica actriței a dat vestea sfâșietoare

Lumea filmului e în doliu! După o carieră impresionantă, Barbara Rush s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. Fiica regretatei actrițe, Claudia Cowan, corespondent senior al Fox News, a confirmat moartea mamei sale.

Barbara Rush s-a făcut cunoscută prin pelicula ,,It Came from Outer Space” și ,,Peyton Place” și a jucat a jucat alături de unele dintre cele mai importante nume ale epocii, printre care Frank Sinatra în Come Blow Your Horn (1963) și Robin and the 7 Hoods (1964), Paul Newman în Taza, Son of Cochise (1954) și The Young Philadelphians, John Drew Barrymore în Quebec (1951) și Rock Hudson în Magnificul Obsession.

Fiica câștigătoarei Globului de Aur, Claudia Cowan, a spus că mama ei ,,dulce și frumoasă” a murit duminică, la un centru de îngrijire pentru vârstnici din Westlake Village, California:

,,Minunata mea mamă a murit în pace la 5:28 în această seară. S-a luptat mult timp cu demența și știu că este împăcată într-un loc mai bun”, a spus ea. Ea a fost… printre ultimii membri ai familiei regale Old Hollywood. Din fericire, avem amintirile noastre și, bineînțeles, filmele ei pentru a o menține vie în inimile noastre.”, a declarat fiica ei, conform USA Todoay.

Barbara Rush nu a murit într-o zi oarecare. Ce semnificație are ziua în care s-a stins celebra actriță

Barbara Rush a murit într-o zi extrem de importantă, după cum a mărturisit fiica actriței:

,,Am fost cu ea în această dimineaţă şi ştiu că m-a aşteptat să mă întorc cu bine acasă ca să poată pleca.(…) A ales să plece de Paște, deoarece era una dintre sărbătorile ei preferate și acum, desigur, Paștele va avea o semnificație mai profundă pentru mine și familia mea”, a adăugat Claudia Cown.

Actrița, născută în Denver, a jucat în filmul din 1953 – ,,It Came from Outspace”, pentru care a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță la început de carieră. Ea a continuat să joace alături de Dean Martin și Marlon Brando în filmul de război din 1958 ,,The Young Lions” și cu Paul Newman în drama juridică din 1959, ,,The Young Philadelphians”.

Mai târziu, ea s-a alăturat membrilor Rat Pack Frank Sinatra, Martin și Sammy Davis Jr. cu Bing Crosby în filmul din 1964 ,,Robin and the 7 Hoods”. În același an, a început să joace în telenovela de noapte din anii 1960 ,,Peyton Place” ca Marsha Russell, în sezoanele 4 și 5.

FOTO: Facebook