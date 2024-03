Doliu la Hollywood! Chance Perdomo a murit la doar 27 de ani

După ce a început să studieze dreptul pentru o perioadă scurtă de timp, Perdomo a primit oportunitatea de a juca în serialul BBC „Hetty Feather” în 2017. Performanța sa l-a adus în atenția criticilor, obținând o nominalizare la premiile BAFTA pentru cel mai bun actor pentru rolul din filmul BBC „Killed by My Debt” din 2018. Mai târziu, în 2019, a fost recunoscut cu premiul „Breakthrough Brit” la premiile BAFTA pentru contribuția sa la serialul Netflix „Chilling Adventures of Sabrina”.

