Bărbaţii care au răpit un copil la Vaslui au fost găsiţi, iar mama minorului este cea care i-a trimis. Mama copilului și-a recunoscut vina.

Mama băiatului a recunoscut că ea i-a trimis pe răpitori: „Copilul s-a pregătit şi nu a fost răpit. A ştiut ce se va întâmplă şi a fugit cât l-au ţinut picioarele. Şi cei doi bărbaţi sunt familia mea care m-au ajutat. Au acţionat cu violenţă pentru că acel copil nu putea sta mai mult de o zi sau două cu acea persoană pentru că nu-l cunoaşte şi copilul era mort de frică”, a declarat mama minorului.

„Copilul mi-a fost încredinţat de la vârsta de un an şi o lună de instanţă, dar mama lui avea drept de vizită. Într-una din acele zile l-a luat şi a fugit. Am reuşit foarte greu să dau de urma lui. A fost descoperit în Spania cu ajutorul Interpolului, dar acesta a dispărut apoi fără urmă. A ajuns în Germania şi apoi s-a stabilit în Paris. Copilul meu a stat ascuns timp de 10 ani şi eu nu am ştiut nimic de el în toată perioada asta”, a relatat tatăl minorului.

În urmă cu două zile, tatăl minorului a sesizat poliţia cu privire la faptul că în timp ce se afla în maşina oprită la o trecere de pietoni, un bărbat necunoscut l-a lovit, iar un alt bărbat a tras copilul din mașină şi au fugit.