Bărbatul celebru lângă care a apărut Margherita de la Clejani după o perioadă lungă de absență. A postat fotografia pe rețelele de socializare

Margherita de la Clejani s-a retras de câteva luni din lumina reflectoarelor. Tânăra a avut nevoie de o perioadă de liniște, după ce a fost prinsă conducând sub influența substanțelor interzise. Artista a scăpat de închisoare, iar în prezent este decisă să își schimbe viața. Totuși fanii au fost surprinși în momentul în care au văzut-o pe brunetă că s-a afișat în compania unui bărbat celebru. În mediul online au apărut mai multe imagini cu artista și actorul iubit de o lume întreagă!

Margherita de la Clejani este cunoscută de o țară întreagă încă de la o vârstă fragedă. Bruneta a apărut pentru prima dată alături de părinții săi pe care îi însoțea în diferite emisiuni sau la evenimente. Timpul a trecut, iar tânăra a decis să își construiască o carieră pe cont propriu. A renunțat la muzică și a dat o șansă pasiunii sale pentru design. Și-a deschis un magazin de haine, însă lucrurile nu au mers așa cum a sperat. Cu toate acestea, vedeta nu renunță și muncește în continuare pentru visul său. Acest lucru a fost confirmat recent și de tatăl său, Ioniță.

„Margherita, pentru moment, nu mai vrea să participe la evenimente. Are o altă direcție, direcția business-ului. O susțin în tot ceea ce vrea ea să facă. Acum urmează cursuri de engleză, de business, se duce în zona afacerilor”, a declarat Ioniță de la Clejani, potrivit playtech.ro.

Margherita de la Clejani a apărut la brațul unui bărbat celebru

Deși a luat o pauză de la tot ce înseamnă petreceri mondene, bruneta nu a putut să rateze evenimentul la care a fost prezent Johnny Depp. Starul internațional a susținut pe data de 8 iunie, un concert cu trupa lui, Hollywood Vampires, la București.

După concert, familia din Clejani i-a organizat actorului o petrecere made in Romania. Johnny Depp a împlinit vârsta de 60 de ani, pe data de 9 iunie 2023, iar ziua lui a fost celebrată așa cum se cuvine. Sarmalele, micii și pălinca au fost nelipsite de pe masa festivă pentru că toată lumea știe cât de mult iubește acesta preparatele noastre tradiționale.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Johnny Depp este foarte apropiat de familia Clejanilor. În trecut, Fulgy a fost cel care a dezvăluit faptul că starul de la Hollywood i-ar fi promis că va fi nașul lui când se va decide să se căsătorească. Cu toate acestea, în urmp cu doi ani, tânărul a reușit să îl supere pe actor, după ce a spus că acesta ar fi tatăl lui biologic.

Cum s-a împrietenit Johnny Depp cu familia Clejanilor

Potrivit declarațiilor făcute acum ceva timp, Ioniță de la Clejani l-a cunoscut pe Johnny Depp când starul se afla la noi în țară și l-a auzit pe artist cântând. Atunci cântărețul român a întâmpinat o problemă, iar starul s-a oferit să îl ajute.

Mai mult, Ioniță de la Clejani a povestit că de atunci, a cântat pentru actor în nenumărate ocazii.

„Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc. De asemenea, am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, a mărturisit Ioniță de la Clejani în cadrul unui interviu mai vechi.