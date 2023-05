Bărbatul Ramonei Olaru o înșela la greu, iar amanta s-a dat de gol: „Am văzut pe Instagram și a spus Happy 1 year together”

Ramona Olaru se bucură de succes în viața profesională, însă nu s-ar putea spune același lucru și despre partea sentimentală. Asistenta de la Neatza nu a avut atât de mult noroc în dragoste, deși a trecut prin mai multe relații nu și-a găsit încă sufletul pereche. Nu mulți știu că blondina a fost căsătorită în urmă cu câțiva ani, cu bărbatul al cărui nume îl poartă și în prezent. În cadrul unui interviu mai vechi, tânăra a dezvăluit cum a aflat că a fost înșelată de fostul soț.

Ramona Olaru a demonstrat că este o femeie puternică. Până la vârsta de 34 de ani, blondina a trecut prin multe momente dificile. A reușit de fiecare dată să depășească toate obstacolele, iar lecțiile pe care le-a învățat au ajutat-o să devină cine este astăzi.

Un moment greu despre care a vorbit cu sinceritate a avut loc în 2019, când vedeta de la Antena 1 și Bogdan Olaru au divorțat. Ulterior, Ramona a aflat că fostul partener o înșela de ceva timp cu cea care i-a devenit soție.

CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU ȘI CĂTĂLIN CAZACU, SCHIMB DE MESAJE LA 4 LUNI DUPĂ DESPĂRȚIRE! TOTUL A FOST FĂCUT PUBLIC: ”MI-A RĂSPUNS!”

Atunci când au semnat actele de divorț, Bogdan Olaru îi spunea Ramonei că nu își mai dorește să se căsătorească, însă la distanță de 6 luni, bărbatul îi punea actualei partenere inelul pe deget. Se pare că acesta și-a cerut în căsătorie iubita cu care era din timpul mariajului cu blondina.

„Fostul soț îmi spunea în ziua divorțului că nu îi mai trebuie niciodată să se căsătorească sau cel puțin în următorii ani, că nu îi mai trebuie, că se duce să își facă viața și pe urmă.

Au trecut cred că o săptămână sau două până am văzut pe Instagram „Hey, am spus Da!” de la viitoarea lui soție și apoi noi eram despărțiți de șase luni și la fel am văzut pe Instagram și a spus „Happy 1 year together” ei doi (n.r. cei doi au sărbătorit un an de relație)”, a povestit Ramona Olaru într-un interviu acordat la scurt timp după divorț.

Ce spunea Ramona Olaru despre Cuza de la Noaptea Târziu

După divorțul de Bogdan, Ramona Olaru și-a găsit liniștea în brațele lui Cuza. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, cu multe certuri și împăcări.

Invitată în podcastul lui Ameri Nasrin, Ramona Olaru a recunoscut că a trăit momente jenante alături de Cuza de la Noaptea Târziu, după despărțire. Totul s-ar fi petrecut în cadrul emisiunii la care amândoi iau parte. Separarea lor a fost una dificilă, iar blondina a dezvăluit că nu poate rămâne prietenă cu bărbații cu care s-a iubit.

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza.

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a explicat Ramona Olaru, în cadrul podcastului lui Ameri Nasrin.