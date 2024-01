„Barul lui Jack Spintecătorul” din Londra, scos la vânzare. Victimele celebrului criminal au fost văzute ultima oară aici

The Ten Bells din estul Londrei a fost scos la vânzare săptămâna aceasta. Se crede că acesta este barul în care Annie Champan și Mary Jane Kelly au băut înainte ca Jack Spintecătorul să le ucidă și locul unde cele două victime ale celebrului criminal în serie au fost văzute ultima oară.

Barul s-a bucurat de notorietate în ani 70, localul fiind numit The Jack the Ripper – Jack Spintecătorul, după asocierea acestuia cu povestea criminalului în serie Jack Spintecătorul, însă, în anul 1977, în urma revoltei mișcării ”Reclaim The Night” din Leeds – grupare care milita împotriva violenței publice și pentru siguranța femeilor din Marea Britanie, numele a fost schimbat în The Ten Bells. Localul se află printre celebrele pub-uri deținute de East London Pub Company – compania a intrat în insolvență anul trecut. Se crede că barul a fost scos la vânzare din cauza unei situații financiare delicate cu care se confruntă administratorii.

Se crede că celebrul pub este localul unde Annie Champman și Mary Jane Kelly, două dintre cele cinci prostituate londoneze ale căror cazuri de omor au fost legate de crimele lui Jack Spintecătorul, au petrecut seara înainte ca ele să fie ucise. Mary Ann Nichols, Elizabeth Stride și Catherine Eddowes au fost, de asemenea, ucise cu brutalitate de celebrul criminal. Cele 5 crime au avut loc în perioada august-decembrie 1888, iar cadavrele lor au fost lăsate mutilate pe străzile din Whitehall.

În septembrie 2022, lanțul de restaurante și pub-uri a anunțat că va închide 32 dintre pub-urile sale, catalogând-o drept o decizie „comercială”, în condițiile în care a început să se confrunte cu facturi mari, potrivit Dailymail. Șeful Wetherspoon, Tim Martin, a declarat că majoritatea clienților aleg să stea acasă și să bea bere ieftină din supermarket în loc să iasă în pub-urile locale. Între timp, managerii restaurantelor din întreaga țară se confruntă cu o dificultăți în atragerea clienților, dar și cu costuri uriașe ale facturilor de energie, ale chiriei care au crescut vertiginos. Se pare că activitățile pub-urilor au avut de suferit după pandemia de Covid-19, spre exemplu, costul băuturile alcoolice au crescut cu 10% anul trecut.