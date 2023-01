Bat clopote de nuntă! Vedeta a fost cerută în căsătorie într-un mod inedit

Acesta este probabil anunțul momentului în showbizul românesc. Denisa Trofin este fericita viitoare mămică, care tocmai a spus „DA” cererii în căsătorie.

Denisa Trofin și iubitul ei Cosmin Nistor sunt pe cale să își unească destinele. În urmă cu două luni, cântăreața a anunțat un eveniment foarte important din viața ei: este pe cale să devină mămică pentru prima oară. În urmă cu puțin timp, ea a declarat că este în culmea fericirii, având în vedere că a fost cerută în căsătorie în cel mai original mod posibil. A răspuns „Sunt a ta pentru totdeauna” imediat după ce a primit un inel cu diamant, amplasat pe o suzetă.

Culoarea suzetei ar dezvălui sexul copilului

Este foarte probabil ca suzeta roz să nu fi fost aleasă întâmplător. Așa cum jumătatea vedetei a pus totul la punct și și-a pus creativitatea la treabă atunci când a pus la cale inedita cerere în căsătorie, se poate ca rozul de pe suzetă să aibă o însemnătate aparte: cei doi vor avea o fetiță.

În luna decembrie a anului trecut, cântăreața în vârstă de 25 de ani a redactat un mesaj plin de dragoste, pe care i l-a dedicat celui care avea să fie soțul ei. În postare, ea vorbește despre momentul în care a știut că s-a îndrăgostit până peste cap de Cosmin Nistor, dar și despre iubirea nemărginită pe care i-o poartă.

„După câteva vorbe banale și schimburi de priviri aruncate mereu pe ascuns, m-am îndrăgostit. Nu știam atunci că acei fluturi în stomac și nerăbdarea pe care o simțeam până să ne vedem a doua zi însemnau că mi-am întâlnit, în sfârșit, sufletul pereche. Tu ai știut primul că ne-am îndrăgostit deși eu parcă nu am vrut să accept asta. Tu m-ai făcut să am încredere în tine, încredere în iubire, în ceva ce visam de mică să pot avea. Deja nu mai aveam speranța că se poate întâmpla sau că există”, a scris vedeta, pe Facebook.

Nu știu ce am făcut bun în viața asta ca să te găsesc, dar pot spune că odată ce te-am găsit pe tine, m-am regăsit și pe mine. Cu tine am învățat că iubirea nu se măsoară nicicum. Nu există „te iubesc mai mult” azi, peste o lună sau peste un an. Există doar „te iubesc” și atât. Iar acest sentiment pentru noi a existat din primele momente. Tot cu tine am învățat că atunci când sufletul pereche te ia în brațe sau te atinge, nu mai ai nevoie de niciun cuvânt”, a mai mărturisit artista.

Noi ne-am învățat unul pe altul cât de simplu e când putem fi nu numai iubiți, ci și cei mai buni prieteni. Intensitatea sentimentelor noastre a dus la cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla, cea mai mare binecuvântare. Iar di doi, acum vom fi trei. Rodul iubirii noastre a prins viață și abia aștept să fim cea mai frumoasă familie. Chiar dacă nu știm încă ce vei fi, știu sigur că vei fi cel mai iubit de către noi. Mami și tati”, a încheiat Denisa Trofin, cântăreața care a ajuns în 2018 în finala Eurovision România.