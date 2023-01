Ioana Ginghină a ales locația pentru nuntă! Actrița a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile

Ioana Gighină și Cristi Pitulice formează un cuplu de mai bine de patru ani. Relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine, iar în acest an va avea loc și nunta. Cei doi își vor uni destinele și în mod oficial, iar toate pregătirile deja au fost făcute. Ioana Ginghină a stabilit totul și așteaptă momentul cel mare.

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice nu se gândeau neapărat la nuntă. Însă, cei doi au fost rugați să fie nașii unor prieteni buni, iar pentru a face asta trebuie să fie căsătoriți. Așa că aceștia au evaluat opțiunile și au decis că este momentul să își unească și ei destinele. Decizia a fost luată și pregătirile pentru marele eveniment au început.

Zilele trecute, Ioana Ginghină le povestea fanilor că a probat rochia de mireasă și că a ales machiajul și coafura pentru nuntă. Acum, actrița a venit cu noi dezvăluiri și a spus și unde va avea loc evenimentul. Se pare că aceasta nu și-a dorit ceva prea extravagant, așa că locația nunții este chiar în curtea casei sale. Nunta o să fie una restrânsă, iar alături de miri o să fie prezente doar persoanele apropiate.

„Din ce am aflat astăzi sunt pe ultima sută de metri. Eu am venit relaxată și mi-au zis că sunt pe ultima sută de metri. Eu sunt relaxată pentru că o să am o nuntă, o civilă ca să zic așa, relaxată, la mine în curte și am venit așa să trag și eu cu ochiul, să văd ce se mai poartă, doar că s-a panicat lumea că nu am nu știu ce.

Ne-am relaxat cu toții până la urmă când am aflat că de fapt locația este cea mai importantă. Dacă o ai este bine. Eu am locația, la mine în curte, frumos, cu decorațiuni. Chiar am plecat cu niște idei de la evenimentul ăsta”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit ego.ro.

Ioana Ginghină a ales rochia de mireasă

Zilele trecute, Ioana Ginghină a plecat de acasă încă de dimineață și a făcut un fel de simulare pentru ziua cea mare. Actrița a mers la coafor, apoi la machiaj, iar în cele din urmă a îmbrăcat și rochia de mireasă. Aceasta le-a prezentat rezultatul și fanilor din mediul online. Internauții au fost surprinși și au complimentat-o pe Ioana Ginghiă.

„Bună dimineața! Cu energie după minivacanța aceasta. Eu am plecat de acasă spre o zi în care o să probez rochii de mireasă. Da, anul acesta, după cum probabil ați mai văzut prin emisiuni, că aici nu mă laud cu acest lucru, că nu am avut de ce, deocamdată, o să fie nunta, noua mea nuntă. Astăzi mergem să ne jucăm, un pic, de-a miresele. Primul pas va fi păr, machiaj, apoi vom proba rochii. Nu voi merge singură și nu e niciun stres”, le-a spus Ioana Ginghină fanilor din mediul online.

