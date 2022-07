Cum scapă Ioana Ginghină de celulită. La ce trucuri apelează vedeta

La cei 44 de ani, Ioana Ginghină are o siluetă de invidiat. Actriţa are grijă de felul în care arată, are un stil de viaţă sănătos şi face sport atunci când timpul îi permite acest lucru. Recent, vedeta le-a dezvăluit doamnelor şi domnişoarelor care o urmăresc ce anume face pentru a scăpa de celulită.

Ioana Ginghină este foarte atentă la felul în care arată și face eforturi pentru a se menţine în formă. Pentru că este sezonul rochiţelor şi al costumelor de baie, multe doamne şi domnişoare care se luptă cu inestetica celulită, vor să arate cât mai bine.

Din acest motiv, Ioana Ginghină s-a decis să le ajute şi le-a „vândut” câteva trucuri pentru a scăpa de această problemă.

Cum scapă Ioana Ginghină de celulită

Pe reţelele de socializare, actriţa a abordat acest subiect şi le-a dat urmăritoarelor ei câteva sfaturi care pe ea au ajutat-o.

”Azi voi posta despre un subiect tabu într-un fel, dar care este în această perioadă pe buzele multor femei: “cum scap de celulită?”. În primul rând celulita nu am făcut-o peste noapte, iar crudul adevăr este că nu prea putem să mai scăpăm ușor de ea. Dar totuși exisă câteva trucuri prin care putem face celulita mai puțin vizibilă: 1. Să bem apă caldă cu puțină lămâie la prima oră a dimineții 2. Să facem mișcare 3. Să avem o dietă bogată în fructe și legume crude4. Să bem 8 pahare de apă pe zi 5. Să aplicăm în mod regulat creme care ajută la retenția de apă și activează circulația sângelui”, a scris Ioana Ginghină în mediul online.

NU RATA: SCENĂ SCOASĂ DINTR-UN FILM! CUM A AFLAT IOANA GINGHINĂ CĂ MAI ARE O SORĂ. CELE DOUĂ NU S-AU VĂZUT NICIODATĂ

”De ani de zile țin în fiecare vară cura cu pepene. 🍉 Eu nu o mai țin să slăbesc, ci pentru o detoxifiere, pentru un drenaj și pentru a mai scăpa de celulită. Nu aveți idee cum arată pielea, tenul după minim trei zile de cura”, a mai spus vedeta.

Cum își întreține tenul Ioana Ginghină?

Ioana Ginghină știe că odată cu trecerea timpului tenul ei ar putea să aibă riduri sau imperfecțiuni, iar pentru a preveni acest lucru, actrița folosește anumite ritualuri de înfrumusețare pentru a se menține mereu tânără.

Cum nu a apelat până acum la vreo intervenție estetică, Ioana Ginghină a preferat mereu tratamentul naturist pentru a avea un ten sănătos. De mai bine de zece ani, actrița recurge la tratamente faciale, vitamine și diferite măști pentru a-și hidrata pielea și pentru a nu avea riduri sau imperfecțiuni.

„Am grijă de ten în funcție de nevoi. Am tot felul de seruri pe care le folosesc. Acum, spre exemplu, în această perioadă încep să folosesc retinolul foarte mult, dar îl alternez și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide. Am o întreagă rutină și dimineața, și seara. Retinol, ceramide și niaciamide, le alternez sau le pun chiar pe toate o dată, dimineața. Vitamina C folosesc alternativ cu acidul hialuronic. Și după ce termin cu serurile, urmează crema de zi, dimineața, care, bineînțeles, are SPF indiferent că este vară sau iarnă, tocmai pentru că fac cură cu retinol în perioada de toamnă”, a spus Ioana Ginghină.