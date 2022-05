Scenă scoasă dintr-un film! Cum a aflat Ioana Ginghină că mai are o soră. Cele două nu s-au văzut niciodată

Ioana Ginghină, în vârstă de 44 de ani, a vorbit despre momentul în care a aflat că mai are o soră vitregă. Mulți ani, actrița a crezut că are doar un singur frate vitreg. Este incredibil modul în care ea a realizat că tatăl său mai are încă o fiică.

Prezentă în cadrul unui podcast ce se difuzează pe Youtube, Ioana Ginghină, a povestit cum a aflat că tatăl său, Dan Ginghină, mai are încă o fiică. Actrița are o soră, pe nume Elena, dar și un frate vitreg, pe care l-a cunoscut abia când ea devenise adult. Recent, artista a descoperit că mai are încă o soră, doar că vitregă.

CITEȘTE ȘI: CARE E „SECRETUL” IOANEI GINGHINĂ ÎN RELAȚIA CU FIICA ADOLESCENTĂ. CINE CÂȘTIGĂ „RĂZBOIUL” ÎNTRE GENERAȚII?

Ioana Ginghină: ”Despre soră nu știam, am aflat mai târziu”

Ioana Ginghină a mărturisit că ține legătura cu fratele ei vitreg care este mai mare cu 8 ani decât ea, însă pe sora ei nu a cunoscut-o niciodată. A aflat foarte târziu de existența ei, printr-o pură întâmplare.

”Țin legătura cu el, el e mai mare cu 8 ani decât mine și vorbim pe social media și ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a declarat Ioana Gingină, în timpul podcastului.

Cum a aflat Ioana Ginghină că mai are o soră

Parcă a fost o scenă extrasă dintr-un film, momentul în care actrița a descoperit că are încă o soră vitregă. Ioana a spus că a trecut fix pe lângă ea, pe stradă, însă nu a avut norocul să o vadă la față.

”La un moment dat eram în Sibiu și mergeam pe stradă și o prietenă cu care eram o salută pe o tipă, nu am văzut cum arată sau cine e, și a zis: ia uite, pe tipa asta o cheamă ca pe tine, Ginghină! Ce curios, că e rar numele Ginghină. Și tatăl ei e tot profesor de sport și o cheamă Dana Ginghină. Și apoi i-a căzut fața. Mi-ar fi plăcut să mă opresc, să o văd. Ea cumva trecuse pe stradă, nu am oprit”, a mai zis actrița, în podcastul realizat de Cătălin Măruță.

VEZI ȘI: CÂT DE DRĂGUȚĂ ESTE SORA VITREGĂ A ANTONIEI