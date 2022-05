Ioana Ginghină a trecut printr-un moment extrem de dificil: ”Am descoperit că fătul avea malformații”

Ioana Ginghină a trecut, în urmă cu ceva ani, printr-un moment cumplit. Actrița a pierdut o sarcină din cauza unor malformații grave pe care le avea fătul.

Deși au trecut ani mulți de atunci, Ioana îți amintește cu tristețe de acel moment tragic. Invitată la podcastul găzduit de Lucian Viziru, actrița a făcut dezvăluiri dramatice.

”Cea mai nefericită am fost când eram la „Acasă” și am pierdut o sarcină. Prima sarcină! Nu a fost că doar am pierdut-o și atât, a fost o sarcină cu malformații, a fost o poveste foarte tristă. Sarcina era destul de avansată – 5 luni – și, la o morfologie fetală, la o ecografie, am descoperit că fătul avea malformații și a trebuit să renunț. Nu a fost cea mai ușoară decizie pentru noi. Nici pentru mine, și nici pentru Alexandru, la momentul respectiv. A fost cea mai urâtă săptămână din viața mea!” – a mărturisit actrița.

VEZI ȘI:IOANA GINGHINĂ, DEZVĂLUIRI SUPRINZĂTOARE DESPRE VIAȚA DE DUPĂ DIVORȚ: ”DE CE OARE E AȘA?”

Ioana Ginghină a spus că și-ar mai dori copii și a fost la medic pentru a afla dacă mai poate face. Răspunsul medicilor a fost îmbucurător pentru actriță. ”Am fost la controlul de rutină pe care-l fac în fiecare an și am întrebat, printre altele, dacă se apropie vreo premenopauză sau vreo menopauză, pentru că eu încă mai vreau să fac copil. Mi s-a spus că sunt clinic extrem de sănătoasă și că ar putea să vină și o sarcină. Adică nu e nicio premenopauză la mijloc. Eu întotdeauna mi-am dorit și al doilea copil, dar n-a fost să fie”, a mai spus actrița.

Trăirile care i-au marcat viaţa Ioanei Ginghină

CITEȘTE ȘI: CARE E „SECRETUL” IOANEI GINGHINĂ ÎN RELAȚIA CU FIICA ADOLESCENTĂ. CINE CÂȘTIGĂ „RĂZBOIUL” ÎNTRE GENERAȚII?

„La 20 de ani, credeam că ştiu exact cum stau lucrurile şi de ce am nevoie, dar nu a fost aşa. Am trecut printr-o serie lungă de suferinţe şi frustrări, dar nu a fost în zadar. La 30 de ani, îmi întemeiam o familie. Am devenit mamă şi soţie, am început un alt drum. A fost o vârstă magică pentru mine. Acum, la 40, simt că am crescut, că m-am maturizat şi că mă apropii de femeia în care vreau să mă transform”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.