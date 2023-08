Bătaie de joc la adresa unei familii de români la un all inclusive din Spania: „Am avut senzația că stăm într-un cămin”

Pe data de 26 august, abia întoarsă din concediu, Roxana și-a spus supărarea din Spania. Românca a fost, alături de familie, în Palma de Mallorca, unde experiența de la hotelul de 3 stele a lăsat-o cu un gust amar. După ce i-a văzut povestea, Vadim, un conațional, a spus ce bătaie de joc a primit în Cales de Mallorca.

Și în anul 2023, ibericii reușesc să îi atragă pe români cu promisiunea unui concediu de lux, la prețuri accesibile. Mai ales ofertele all inclusive reușesc să-i cucerească, dar ajunși la destinație, realitatea pare să fie, în unele cazuri, cu totul alta.

Experiență de coșmar în Spania

Roxana și-a spus pățania pe un grup destinat celor care vor să plece în vacanță. Potrivit spuselor sale, a plătit pentru frigider nu odată, ci de două ori, dar nu a beneficiat de el. Mai mult decât atât, nu doar că nu a avut unde să-și țină mâncarea, dar a îndurat și poluarea din zonă și nici la plajă nu avea cum să cumpere fructe sau legume.

„Foarte proaste serviciile în Spania. La un hotel de 3 stele din Palma de Mallorca, nu au frigider, dar am fost pusă să plătesc pentru 7 zile ca și cum ar avea. Pentru că aveam două rezervări separate, am fost pusă să plătesc de două ori serviciul, chiar dacă nu am beneficiat de el.

Normal, într-un hotel de 3 stele, e să ofere frigider, nu să păcălească și să manipuleze clienții cu ospitalitate zero. Aerul este super poluat de la bărcile cu motor din zonă de la bărcile cu motor și vehiculele în exces. În El Areal (plajă din Spania, n.r.), nu se găsesc aproape deloc fructe și legume”, a spus românca.

Dezamăgire totală la un hotel all inclusive de 4 stele

Văzând povestea expusă de Roxana, un alt turist, pe nume Vadim, și-a spus nefericirea din concediul petrecut în Spania. Bărbatul a plătit nu mai puțin de 230 de euro pe noapte, dar a primit servicii care lasă de dorit. Mai mult decât atât, personalul de la cazare a avut o atitudine de neiertat. Iată spusele sale:

„Nici la cele de 4 stele nu excelează Spania. (la hoteluri, n.r.) Noi am fost în iulie la Alua Calas (resort de lux din Cales de Mallorca, n.r.), dar la cum s-a prezentat, lasă de dorit! Am avut impresia că stăm într-un cămin de studenți, nu într-un hotel pentru care am și plătit 230 de euro pe noapte la all inclusive!

Am mai dat și de personal nepoliticos și arogant, de parcă te duceai pe pomana cuiva și ai așteptări. Singura parte bună a fost vederea din cameră și plaja”, a transmis românul pe Facebook.

