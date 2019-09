Bătaie la Puterea Dragostei. S-a lăsat cu răni şi televizoare sparte: panică la Kanal D

Tensiunea din casa “Puterea Dragostei” a ajuns la cote maxime. Mary a sărit să o bată pe Mariana, dar a fost oprită la timp pentru ca lucrurile să nu degenereze și mai tare.

Mary a fost cu greu ținută de Bianca să nu o lovească pe Mariana. Într-o discuție cu Robert, Mary mărturisea că nu îi vine să creadă că a rezistat să nu o lovească. (CITEȘTE ȘI: LIVIAN DE LA PUTEREA DRAGOSTEI O DĂ DE GOL PE MARIANA! TELESPECTATORII KANAL D DEJA BĂNUIAU)

Pentru că Mariana nu încetat cu discuțiile pe tema acestui subiect, nervoasă Mary a luat de pe masă o vază și a spart televiorul. Apoi a ieșit afară din emisiune și a continuat cearta cu Mariana.

Mary, fostă concurentă la emisiunea “Insula Iubirii”

Mary este concurentă la Puterea Dragostei, însă blonda a mai participat la un show tv, unde a fost cu iubitul ei de atunci, pentru a-și testa dragostea.

Mary și Iulian, doi tineri din Brăila, au ajuns pe insula tentațiilor ca un cuplu. “Stau cu Iuli de aproximativ doi ani şi cred că relaţia noastră e perfectă! Avem o mică chestie, nu comunicăm destul de mult, cât ar trebui”, a povestit Mary. În relaţia lor a fost şi o “cumpănă”:“După şase luni m-a cerut în căsătorie, am spus da… şi după o lună ne-am despărţit. Îmi plăcea mie de altcineva şi am căutat motiv de ceartă ca să plec! S-a terminat foarte urât şi pot spune că Iuli a luptat pentru mine. El îmi spune mereu că l-am înşelat, dar eu nu consider – m-am despărţit de el şi apoi am găsit pe altcineva”, a povestit Mary la începutul respectivei emisiuni.

Mary a vorbit despre fostele ei relații

Și totuși, după ce s-au despărțit definitiv, Mary susține că ea și fostul iubit au rămas prieteni.”Cu Iuli vorbesc destul de des, ne amuzăm pe baza glumelor, dar suntem conştienţi că între noi nu mai poate fi nimic mai mult decât o simpla amiciţie”, a spus Mary, care acum vrea să-și caute dragostea în casa de la Puterea Dragostei.

Mary a fost întrebată de băieții de la Puterea Dragostei despre fostele ei relații. ”Cea mai lungă relație a mea a fost de 4 ani. Era un vecin de bloc, aveam 14 ani. Apoi, am avut o relație de 2 ani (n.r. cu Iulian), care s-a terminat brusc. De mai bine de un an sunt singură”, a mărturisit Mary, care le-a spus băieților de la Puterea Dragostei că are 21 de ani.