Bătaie între Pepe și Liviu Vârciu pe o femeie. Fostul soț al Oanei Zăvoranu nu a avut milă de prietenul său

Pe Liviu Vârciu și Pepe îi leagă o prietenie de ani de zile, iar de-a lungul timpului relația celor doi a mai cunoscut și câteva tensiuni. În urmă cu mulți ani, pe vremea când ambii se aflau în plină celebritate și fetele roiau în jurul lor, cei doi s-au „bătut” pe aceeași femeie. Liviu Vârciu a fost cel care a cucerit-o primul, însă Pepe i-a suflat-o imediat. Ce s-a întâmplat între cei doi artiști?

La începutul anilor 2000, Pepe și Liviu Vârciu cunoșteau celebritatea. Cei doi erau pe val, iar doamnele și domnișoarele roiau în jurul lor. Însă, se pare că deși aveau de unde alege, aceștia s-au oprit la aceeași femeie. Ea a reușit să îi cucerească pe ambii, iar Pepe nu a stat mult pe gânduri și i-a suflat-o lui Liviu Vârciu. Cum s-a întâmplat totul?

(CITEȘTE ȘI: VORBE URÂTE DESPRE PEPE. FOSTA SOȚIE A ARTISTULUI, OANA ZĂVORANU, NU S-A SFIIT SĂ RECUNOASCĂ: „SUNTEȚI NEBUNI LA CAP?”)

În cadrul podcast-ului realizat de Pepe, Liviu Vârciu l-a dat pe cântăreț de gol și a povestit cum acesta i-a furat iubita. Totul se întâmpla la începutul anilor 2000, iar la acea vreme partenerul Andei Călin credea că și-a găsit o fată potrivită pentru el. Liviu Vârciu și domnișoara respectivă au avut o relație, iar prezentatorul TV chiar ajunsese să investească multe sentimente.

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă a venit și momentul în care s-au certat. De patru zile erau despărțiți, moment în care Pepe a intervenit. Acesta a cunoscut-o și el pe cea care în urmă cu doar patru zile era iubita lui Liviu Vrâciu și a furat-o imediat.

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost”, a povestit Liviu Vârciu, în podcast-ul lui Pepe.