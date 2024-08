Bătaie la concertul lui Babasha din Cernavodă. S-a lăsat cu pumni și picioare + o polițistă a ajuns la spital

Scene ca în filme la concertul lui Babasha! Zilele orașului Cernavodă s-au transformat într-un moment de haos, după ce un incident violent a izbucnit chiar în timpul concertului susținut de artistul Babasha. Pe parcursul evenimentului, în fața scenei s-a produs o încăierare în care mai multe persoane și-au împărțit pumni și picioare, iar o polițistă a fost rănită și transportată la spital.

Un bărbat de 41 de ani, nemulțumit că nu i s-a permis să treacă de zona restricționată și să se apropie de scenă, a atacat doi polițiști locali, un bărbat și o femeie. În urma incidentului, polițista, în vârstă de 50 de ani, a suferit răni serioase și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au reușit să-i stabilizeze starea.

Incidentul a pornit după ce un individ, aparent agitat, a lovit o polițistă locală, declanșând o reacție în lanț. În scurt timp, situația a degenerat, iar bărbatul a atacat și un fotograf aflat în fața scenei. Babasha, vizibil tulburat, a fost nevoit să întrerupă concertul, cerând bodyguarzilor să intervină. În cele din urmă, agresorul a fost imobilizat de forțele de ordine și a rămas întins pe caldarâm înainte de a fi reținut și transportat la secția de poliție.

Evenimentul, la care participau aproximativ 30.000 de spectatori, a fost brusc întrerupt, iar femeia lovită a fost transportată la spital pentru investigații. Din fericire, rănile ei nu au fost grave, fiind externată la scurt timp.

Babasha a oprit complet concertul după incident, lăsând în urmă o mulțime șocată de violența neașteptată din timpul serii care trebuia să fie una de sărbătoare.

„Să ne ferească Dumnezeu de oameni din ăştia nenorociţi. E sânge pe jos, în faţa copiilor aceştia. Eu n-am cum să cânt în continuare.

Cred că se voia continuarea concertului meu, dar eu nu am putut să accept asta. În primul rând am intrat într-o stare de şoc. În al doilea rând, în formaţia mea am un băiat care are 15 ani şi a văzut un scenariu oribil. Nu am plecat şi nu am părăsit Cernavodă până când nu am avut o confirmare cum că doamna poliţistă a fost ok”, a transmis Babasha conform Observatornews.ro